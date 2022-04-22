輝瑞口服藥來了！已逾18萬人份抵台 盼第二季內完成交貨
本土疫情爆發，連日破千屢創新高，今（22）日更增加3766本土病例，民眾搶打、追加疫苗的趨勢也急遽上升，也讓人擔心疫苗量不夠。對此，指揮中心則表示，目前已簽訂70萬人份的輝瑞口服藥物Paxlovid，希望能在今年第二季完成交貨。
指揮中心指揮官陳時中指出，目前指揮中心已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，這幾天已經陸續到貨，目前藥物量已逾有18萬人份藥物抵臺，並希望未來這70萬人份能夠在今年第二季內完成交貨。
世界衛生組織WHO先前表示，該款輝瑞藥廠生產的口服藥物Paxlovid，是迄今為止最有效的一款，在WHO涉及的2項Paxlovid臨床試驗結果也顯示，近3100名患者的住院風險，大幅降低85%。
WHO指出，針對高風險患者（住院風險超過10%者），服用Paxlovid可使每1000名患者的住院人數減少84例。不過，世衛組織臨床管理負責人也強調，這些療法並不能取代疫苗接種，只是為感染風險較高的患者提供了治療選擇。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。