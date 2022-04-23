內幕／國民黨松信區議員初選殺到見骨　癥結點在黨部主委

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不過讓戰況更加詭譎的原因，在於已經在松信區連任7屆的議員陳永德，在初選登記截止前並未領表，似乎是表態不爭取連任。而過往陳永德也數度在臉書上PO文透露「後繼無人、無心再戰」，這次未領表似乎也符合預期，不過據地方人士透露，陳永德的想法並非如此單純，且更有意透過「無黨籍參選」的方式，再度挑戰連任。
一名不願具名的國民黨地方人士透露，陳永德雖然在初選階段並未領表，似乎不打算爭取連任，不過北市黨部仍舊尊重，不僅多方探詢陳永德的意願，現階段更還為陳永德保留了提名空間。不過該名地方人士直言，雖然主委黃呂錦茹此舉是為了尊重已連任7屆的陳永德，但卻因此讓其他參選人大感不滿。
另一名黨內人士指出，按照黨內訂定的初選規範，沒領表登記的人就不具參選資格。「原本松山信義區定調提名6席，現任的議員有4席，陳永德既然沒有登記，就應該讓新人競爭2席的提名空間。」黨內人士強調，黃呂錦茹在松信區初選的爭議中，缺少更有力的決斷，「要嘛就勸進陳永德挑戰連任，要嘛就當機立斷把空間讓給新人，現在這樣不上不下，只會讓各方都不平。」
不過另一名黨部人士則透露，不僅針對松山信義選區，乃至於北市其他區選況，黃呂錦茹都有在進行明查暗訪的工作。「表面上當然仍舊持續徵詢陳永德的意見，私下黃呂錦茹也有在針對松山信義區進行民意調查。」
該名黨部人士指出，目前民調走向，就是在觀察若陳永德以無黨籍名義參選，究竟會對國民黨造成多少影響。該名黨部人士表示，黃呂本人也深知松信區提名的矛盾與衝突，因此究竟要扣除掉陳永德改提名五席，還是維持原本6席的提名機制，仍舊持續在考量中。
松信區議員初選參選人詹為元表示，若爭取提名的席次變成4取2，對於新人來說當然算是鬆了一口氣；但就大局觀來說，松山信義區已經因為人口外流而少了1席，「原本提名6席其實就已經有超提的疑慮，若最終陳永德以無黨籍名義參選，等於是7人投入選戰。」詹為元直言，後續在面臨大選時，恐怕會出現選票被稀釋的狀況，最終會出現很多國民黨參選人「高票落選」，讓民進黨與第三勢力坐收漁翁之利，最後變成「親痛仇快」的局面。
另名松信區初選參選人田方倫則表示，無論是為陳永德保留提名空間、新人4取2或4取1，都是可行的方法，但重點在於黨部主委黃呂錦茹需要拿出決斷的魄力，「電話民調在即，初選民調結果下週就會出爐，如果提名席次與制度面的問題都懸而未決，恐怕只會讓黨內參選人們無所適從。」