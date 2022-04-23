COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／國民黨松信區議員初選殺到見骨　癥結點在黨部主委

▲針對國民黨松山信義區議員初選，黨內新人四搶一的態勢下幾乎殺到見骨，黨內人士將矛頭指向北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照／NOWnews資料照片）
▲針對國民黨松山信義區議員初選，黨內新人四搶一的態勢下幾乎殺到見骨，黨內人士將矛頭指向北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2022-04-23 10:00:002022-04-23 10:01:01

2022年選戰在即，國民黨在全台灣各區的議員初選，都正如火如荼地進行當中。而其中即將在24日開始進行電話民調的台北市松山信義區，初選過程中有意爭取提名的新人們，幾乎可以說是殺到見骨。可是松山信義區並非傳統藍營票倉，之所以會競爭如此激烈，除了人口外流影響導致席次減少1席外，最大的問題點，竟是國民黨北市黨部主委黃呂錦茹。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對照過往，國民黨在松山信義區的議員選舉中，幾乎沒有進行過初選，且年年都是以現任席次數再加上1席，作為提名的總席次，正式提名前也都以足額參選，而並未進行初選程序。不過今年則大有不同，松信區除了因為人口外移導致總席次少1席外，國民黨內更有多達4名新人爭取提名。而保障現任優先的情況下，等於是4人要爭搶1席的提名空間，因此競爭格外激烈。

不過讓戰況更加詭譎的原因，在於已經在松信區連任7屆的議員陳永德，在初選登記截止前並未領表，似乎是表態不爭取連任。而過往陳永德也數度在臉書上PO文透露「後繼無人、無心再戰」，這次未領表似乎也符合預期，不過據地方人士透露，陳永德的想法並非如此單純，且更有意透過「無黨籍參選」的方式，再度挑戰連任。

▲國民黨台北市議員王鴻薇（右2）在臉書上公布國民黨立委蔣萬安（左1）與市議員陳永德（左2）的合照，批評外界「拔樁倒戈說」是想像豐富且經不起考驗的說法。（圖／翻攝王鴻薇臉書）
▲已經連任7屆的國民黨台北市議員陳永德（左2）究竟是否要爭取連任態度未明，也打亂了國民黨在松山信義區的提名策略。（資料照／翻攝王鴻薇臉書）
一名不願具名的國民黨地方人士透露，陳永德雖然在初選階段並未領表，似乎不打算爭取連任，不過北市黨部仍舊尊重，不僅多方探詢陳永德的意願，現階段更還為陳永德保留了提名空間。不過該名地方人士直言，雖然主委黃呂錦茹此舉是為了尊重已連任7屆的陳永德，但卻因此讓其他參選人大感不滿。

另一名黨內人士指出，按照黨內訂定的初選規範，沒領表登記的人就不具參選資格。「原本松山信義區定調提名6席，現任的議員有4席，陳永德既然沒有登記，就應該讓新人競爭2席的提名空間。」黨內人士強調，黃呂錦茹在松信區初選的爭議中，缺少更有力的決斷，「要嘛就勸進陳永德挑戰連任，要嘛就當機立斷把空間讓給新人，現在這樣不上不下，只會讓各方都不平。」

不過另一名黨部人士則透露，不僅針對松山信義選區，乃至於北市其他區選況，黃呂錦茹都有在進行明查暗訪的工作。「表面上當然仍舊持續徵詢陳永德的意見，私下黃呂錦茹也有在針對松山信義區進行民意調查。」

該名黨部人士指出，目前民調走向，就是在觀察若陳永德以無黨籍名義參選，究竟會對國民黨造成多少影響。該名黨部人士表示，黃呂本人也深知松信區提名的矛盾與衝突，因此究竟要扣除掉陳永德改提名五席，還是維持原本6席的提名機制，仍舊持續在考量中。

丁守中競選辦公室發言人詹為元。（圖／記者葉滕騏攝,2018.11.15）
▲松信區初選參選人詹為元表示，以大局來看，提名6席似乎就有超提的疑慮。（資料照／NOWnews資料照片）
松信區議員初選參選人詹為元表示，若爭取提名的席次變成4取2，對於新人來說當然算是鬆了一口氣；但就大局觀來說，松山信義區已經因為人口外流而少了1席，「原本提名6席其實就已經有超提的疑慮，若最終陳永德以無黨籍名義參選，等於是7人投入選戰。」詹為元直言，後續在面臨大選時，恐怕會出現選票被稀釋的狀況，最終會出現很多國民黨參選人「高票落選」，讓民進黨與第三勢力坐收漁翁之利，最後變成「親痛仇快」的局面。

另名松信區初選參選人田方倫則表示，無論是為陳永德保留提名空間、新人4取2或4取1，都是可行的方法，但重點在於黨部主委黃呂錦茹需要拿出決斷的魄力，「電話民調在即，初選民調結果下週就會出爐，如果提名席次與制度面的問題都懸而未決，恐怕只會讓黨內參選人們無所適從。」

國民黨中常委田方倫。( 圖 / 記者陳弘志攝 )
▲松信區初選參選人田方倫表示，提名策略都可以調整，但黨部主委黃呂錦茹應該拿出決斷的魄力，讓黨內競爭者能夠信服。（資料照／NOWnews資料照片）

因人口外流縮減議員席次　松山信義區仍是兵家必爭之地

松信議員初選比正式選戰還激烈！電話錄音、文宣都起爭議

巷仔內／初選後黨內必定分裂？關鍵在於國民黨選舉文化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
51.04%48.96%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀