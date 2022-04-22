422世界蓋婭日 產學界攜手宣誓「讓地球溫度下降X℃」

響應「世界地球日」，社團法人台灣能源與環境發展協會邀集學術及產業界人士，於今日舉辦422世界蓋婭日「永續公益、氧好地球--讓地球溫度下降X℃」誓師活動，提出三大呼籲：企業落實低碳轉型、政府制定永續政策及法令、民眾選擇對環境友善且願意實踐減碳行動的品牌與產品。





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誓師活動在台中市有城市之肺稱號的秋紅谷舉行，因應疫情也利用網路直播方式，讓產官學研各界共同參與，回應並結合2022聯合國世界地球日主題：Invest in Our Planet（投資我們的星球），提出三大呼籲。





活動中，特別表彰年度實踐減碳的創新科技產品─TEAX氧好機，做為今年度在台灣公益捐贈的標的產品。與會者並簽署公約，將「讓地球溫度下降X℃」從個人推廣至各地，並以捐贈方式讓全台的弱勢社福公益體團的成員，得以共享「優化健康、安全防疫、節能降溫」的清新空氣與科技設備。





國立勤益科技大學講座教授翁國亮說，今年公益捐贈標的「TEAX氧好機」，為科技部2019年科研創業計畫扶植創立「威浦斯科技股份有限公司」研發生產。在「ESG」（環境Environmental、社會Social、治理Governance）目標中，是唯一能將地球熱能平衡與大氣自淨的集大成機制，實際應用系統性解決方案，既能達到室內外環境的減熱、減碳，又兼具節能效益，是部劃時代「順應自然、在地平衡」的前衛科技產品。





威浦斯科技總經理黃茂青指出，在COVID-19疫情嚴峻時期，「氧好機」以特有專利裝置，快速協助國泰醫院、敏盛醫院與屏東安泰醫院等多所醫療機構完成負壓病房及微正負壓檢疫站設置，以實際行動驗證防疫效能。









