三名外籍生創作「丹寧方型包」　在台時尚高等教育曝

銘傳大學國際學院時尚與創新管理學士學位學程與零廢棄時尚品牌Story Wear合作，設計推出的「Re/Project 丹寧方型包」，結合美學與環保概念，兼具零廢棄時尚與創新又俏皮精緻的設計，同時也在為地球盡一份心力。





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根據《銘傳一週》，「Re/Project 丹寧方型包」由時尚管理學程周曉君老師，指導「時尚商品企劃」課程的外籍生：KanlayaneeJangmanee(泰國籍)、Enkh-Amgalan Amarjargal (蒙古國籍)、江明君(越南籍)三位學生在2020年設計完成，運用零廢棄概念，採用回收丹寧牛仔褲、棉布，結合在地裁縫師、非營利組織手工製作，是一款有可調式背帶及易於扣闔磁釦的時尚包包，符合消費者日常需求，包款有多種背法且十分實用，可將它以斜背包、肩背包或是手拿包呈現。





時尚管理學程張榮農主任表示，今年是第52屆世界地球日，主題為「投資我們的星球（Invest in Our Planet）」，呼籲個人可以選擇對環境友善且願意實踐減碳行動的品牌，推動生產者改變對待環境的方式。迎接5月母親節，這款由時尚學程學生設計的「Re/Project 丹寧方型包」再次推出，結合綠色經濟、落實永續商業模式，登上時尚品牌2022年春末夏初檔期主打商品。



