因人口外流縮減議員席次 松山信義區仍是兵家必爭之地
2022年地方縣市議員選戰在即，藍綠兩黨以及第三勢力等政治勢力，都開始進行佈局。而其中台北市因為人口外流的緣故，導致士林北投區與松山信義區的議員席次都各少1席。其中松山信義區的部分競爭更加激烈，在席次少1席的狀況下，國民黨內初選上演4搶1的戲碼；民眾黨發言人楊寶楨、過去曾代表時代力量參選的吳崢，以及過去也曾參選過該區議員的聯合醫院醫師洪士奇，也將投入松山信義區的選戰中。
國民黨的部分，過去在松山信義區幾乎都以「現任席次+1」為提名策略。曾任國大代表、2屆立委以及5屆議員的秦慧珠，5屆議員戴錫欽、4屆議員王鴻薇以及前一屆剛當選的徐巧芯，都有意爭取連任。新人參選的部分，則有過去曾任青年團長、國民黨中常委的田方倫，過去曾擔任多名政治人物幕僚、丁守中及江啟臣發言人的詹為元，前議員王正德的侄子陳俞亦，以及議員吳志剛的幕僚滿志剛。
而國民黨的策略則以「現任優先保障提名」，因此6席目前已有4席現任議員佔著；不過在連任7屆市議員的陳永德態度未明的情況下，北市黨部仍舊定調為陳永德保留提名空間，並且讓4名新人爭取最後一席的提名，因此國民黨內初選可以說是比正式選戰還要更加激烈。
相較於國民黨初選競爭激烈，民進黨的提名策略則相對保守，以守成為主，僅以現任既有的4席為提名總席次，除了新潮流的許淑華、英系的洪健益以及偏正國會的許家蓓爭取連任外，連任4屆的親英系議員張茂楠，則交棒給女兒張文潔。
由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，對於台北市議員選戰更是格外注重，因此也定調每個選區都要提名。雖然民眾黨內仍有部分選區存在提名2席或1席的問題，不過松山信義區則是早早定調，由發言人楊寶楨出征。而雖然松信區席次縮減，但在無黨籍議員「呱吉」邱威傑宣布僅任一屆後，讓楊寶楨在該區仍保有很大的競爭力。
至於曾在2018年代表時代力量，參選松山信義區議員的吳崢，四年間擔任議員林亮君的助理，雖然也在前一波退黨潮中退出時代力量，不過2018年時距離當選僅差540票，也被認為很有可能在2022年捲土重來；而在2018年以親民黨籍參選的聯合醫院醫師洪士奇，據傳今年也打算再披親民黨戰袍參選，恐怕仍會對第三勢力的選情造成影響。