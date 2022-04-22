T1／搶進季後賽生死鬥　獵鷹最後主場週拼逆襲

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新北中信特攻雖然超車太陽難度高，卻有機會擠下英熊，晉升老三，目前特攻僅落後英熊1場勝差，且兩隊本季例行賽對戰各拿3勝，不過比較正負得失分差後，特攻以+40分取得對戰優勢，代表若最終戰績相同，特攻也能取得較佳排名，所以二至四名戰況仍十分膠著。
另外，桃園雲豹及臺南台鋼獵鷹同樣戰況激烈，兩隊都欲角逐第五排名，取得季後挑戰賽參賽資格，目前桃園雲豹領先獵鷹1.5場勝差，但雲豹還剩7場賽事、獵鷹還剩4場賽事，戰情仍充滿變數，根據兩隊本季對戰紀錄，雲豹取得對戰優勢，代表獵鷹必須比雲豹多拿1勝才能超車，雲豹佔據上風，兩隊本週都迎來主場週，尤其是獵鷹必須設法在最後2場主場比賽搶勝，才能保住逆襲機會，所以本週堪稱是獵鷹生死週。
週六（23日）15：00 台灣啤酒英熊VS桃園雲豹
桃園雲豹換帥後上週首戰出師不利，技術顧問劉嘉發與總經理蘇翊傑師徒聯手帶兵上週作客高雄全家海神吞敗，團隊防守還是球隊急需解決的最大課題，近3戰平均失分達126分，遠高於本季平均失分107.4分，所以此戰面對英熊，防守仍要上緊發條。
本季雲豹對戰英熊，以1勝3敗暫居下風，但其中2敗輸分都在個位數，凸顯雲豹打英熊並非毫無勝算，雖然雲豹帥哥亞外狄安森（Caelan Tiongson）本週可能因傷仍無法出賽，但飆分後衛吉倫（John Gillon）經上週休兵調整後有機會重新上陣。
面對雲豹力保第五排名，英熊同樣有輸不得的壓力，因為他們仍有超車太陽的機會，所以此戰定會全力以赴，陣中「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）勢必會帶給雲豹大麻煩，德古拉加盟英熊後，憑藉著230公分的恐怖身高，德古拉至今出賽5場平均可拿20.4分、12.6籃板、1阻攻，幫助英熊取得4勝1敗佳績，此戰德古拉的禁區表現將成決勝關鍵。
週六（23日）17：30 高雄全家海神VS臺南台鋼獵鷹
例行賽最後4戰，臺南台鋼獵鷹準備展開大逆襲，本週將是獵鷹最後主場週，期望靠著主場優勢搶勝，爭取季後挑戰賽資格，本週主場首戰將對上高雄全家海神，雖然本季前5次對戰獵鷹都吞敗仗，但海神已確定搶下例行賽龍頭排名，有可能會開始輪休主力，將是獵鷹利多。
獵鷹若想奪勝，進攻端得要設法突破海神「鐵桶陣」，因為前5次交手，獵鷹平均僅拿85.8分，遠低於球隊本季平均得分96.7分，如何攻克海神防線，將是獵鷹首要課題，特別是三分線外的發揮更是關鍵，射手群蔡耀勛、吉伯特、呂濟而都須挺身而出。
獵鷹上週日作客臺中葳格太陽，「新台灣人」阿提諾（William Artino）因傷缺陣，導致禁區失守，面對主場最後2場賽事，阿提諾有機會復出上陣，若阿提諾能夠為獵鷹固守禁區，獵鷹仍有一搏機會。
週日（24日）15：00 新北中信特攻VS桃園雲豹
新北中信特攻兩位外援厄力（Cleanthony Early）和查拉帝（Chanatip Jakrawanw）相繼離隊，特攻在季末陷整合危機，目前苦吞二連敗，此戰面對雲豹，勢必力求止敗，本季特攻打雲豹相當順手，已經取得對戰四連勝，平均勝分達15分。
特別是兩隊前次交手，特攻火力全開狂刷紀錄，一口氣改寫聯盟球隊單場最高得分、最多助攻紀錄，第四節砍下46分，同樣打破聯盟單節最高得分紀錄，和雲豹第四節合拿87分，亦是聯盟新猷，所以雲豹若想雪恥復仇，擋住特攻的瘋狂攻勢將是關鍵。
依照特攻現有陣容，內線戰力高度出現劣勢，目前全隊最高是「號稱」211公分的洋將凱（Kevin Allen），但上週六作客臺中葳格太陽，凱的表現不如預期，全場11投2中僅拿7分，所以內線有機會成為雲豹勝出的突破口。
週日（24日）17：30 臺中葳格太陽VS臺南台鋼獵鷹
本週日臺南台鋼獵鷹主場迎戰臺中葳格太陽將是兩隊例行賽最後一次交手，前5次對戰獵鷹雖都吞敗仗，但上週日的第五度對戰，獵鷹進攻端有所斬獲，得分首次破百，若能延續進攻表現，並在防守端壓低太陽火力，仍有一搏機會。
「最強洋將」桑尼（Sani Sakakini）和「塔克老師」塔克（Anthony Tucker）已成太陽招牌雙人組合，兩人場均合拿43.8分、20.5籃板、10.9助攻，連線威力不比高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupsas）和布銳克曼（Jason Brickman）組合遜色，如何封鎖桑尼和塔克的進攻破壞力，考驗獵鷹代理教頭劉孟竹的執教功力。
此戰將是獵鷹主場最終戰，獵鷹球員高國強邀請弟弟高國豪到場應援，據了解高國豪已經允諾到場，兄弟兩人雖然分屬不同聯盟打拼，但兄弟情深，展現出跨聯盟兄弟情，高國強寄望在弟弟助威下能幫助獵鷹在主場最終戰告捷奪勝，上週獵鷹作客太陽，高國強打出個人本季代表作，上場15分50秒攻下11分、4籃板、4助攻，此戰弟弟到場打氣，高國強肯定更加拼命。
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