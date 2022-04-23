松信議員初選比正式選戰還激烈！電話錄音、文宣都起爭議
國民黨松山信義區議員初選，即將在24日進行電話民調。不過對照其他選區，松信區的議員初選顯得格外激烈，四名新人參選人為了爭取一席的提名空間，除了將正式選戰中的拉票方式提前在初選中使用，四人之間更因為電話錄音以及文宣品等問題，在初選過程中相互攻訐，甚至引發不小的紛爭。
過往選戰中，站路口街講拉票、趁民眾倒垃圾時互動、到菜市場掃街、甚至是請黨內知名人物進行電話錄音拜票，都是在藍綠兩黨正式提名之後，才會有的選舉活動。不過今年則有所不同，藍綠兩黨在黨內初選較為激烈的選區，為了爭取黨內提名，自家人競爭已經開始用正式選戰的規格。人力與財力的消耗，甚至讓部分新人參選人直呼吃不消。
而在國民黨松信區議員黨內初選，因為出現四名新人爭取一席提名席次的態勢下，初選競爭可以說是殺到見骨。初選參選人田方倫質疑另一名初選參選人陳俞亦，以軍系「黃國樑黨部」名義發放支持文宣，已經違反黨內初選相關規範。
而另名初選參選人詹為元，則是因為找上即將代表國民黨參選台北市長的立委蔣萬安，錄製電話語音向民眾拜票，據傳遭到陳俞亦的姨丈、前議員王正德強烈抗議，認為蔣萬安身為國民黨可能的台北市長候選人，介入黨內初選並不中立，也因此讓市黨部急踩煞車，明令蔣萬安不得為任何北市初選參選人輔選。