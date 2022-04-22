移工重大確診措施登場　勞動部：30人廠有1人感染便啟動

台灣疫情嚴峻，為因應移工發生重大群聚確診，勞動部在今（22）日發布「移工發生重大群聚確診事件應變措施應行注意事項」，當單一廠員工數30人以上，有任一移工確診，或者單一廠場移工確診人數達10以上，應建立疫情通報、疫調、提供隔離者關懷服務、雇主及仲介公司應配合事項等程序，供雇主、仲介公司、地方政府遵循辦理相關防疫工作。





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發展署指出，移工重大確診應變措施適用對象，包含(一)單一廠場員工人數達30（含）人以上，有任一移工確診，或(二)單一廠場移工確診人數達10（含）人以上。發展署指出，為讓地方勞工主管機關及勞動部第一時間掌握疫情，當適用對象的雇主發生移工確診時，應由防疫長、防疫管理人員或其他指定人員，立即通報地方勞工主管機關，發展署及所屬各地分署將視案情需要派員前往協同地方政府、雇主或仲介公司處理相關防疫工作，包含協助安排確診者隔離或安置、就醫採檢及交通接送，補助及調度多國語疫調人力，向雇主確認防疫期間薪資給付，以及移工所需飲食或基本生活物資提供，並由各地分署主動提供防疫物資包、 啟動關懷服務，運用多元宣導管道進行防疫宣導等。





此外，針對桃園科技大廠再傳移工確診，勞動部勞動力發展署今（22）日已立即啟動移工重大確診應變措施，勞動力發展署署長蔡孟良今上午協同桃園市政府勞動局、雇主及仲介代表共同檢核防疫整備情形，現場也發送了150份防疫物資包。





發展署呼籲，雇主或仲介公司應依4月19日新修正的移工防疫指引，針對聘僱移工人數達30人以上的雇主，應指定相當層級人員擔任防疫長及防疫管理人員，事先制定防疫計畫，當疫情發生時能立即依防疫計劃SOP處置。另，雇主或仲介公司應協助移工加入「[email protected]移點通」及「台灣社交距離 APP」，發展署已將操作方式譯為多國語， 方便移工一起加入防疫。



