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巷仔內／初選後黨內必定分裂？關鍵在於國民黨選舉文化

▲為何國民黨內人士都將「初選」視為毒蛇猛獸，甚至認為初選後必分裂？關鍵在於國民黨內的選舉文化。（資料照／記者丁上程攝）
▲為何國民黨內人士都將「初選」視為毒蛇猛獸，甚至認為初選後必分裂？關鍵在於國民黨內的選舉文化。（資料照／記者丁上程攝）

記者丁上程／特稿

2022-04-23 10:00:002022-04-23 10:00:41

2022年九合一大選即將在11月26日進行投票，至今還有約7個月的時間，而藍綠兩黨也開始進行地方縣市議員的黨內初選。針對較多人競爭的選區，雖然兩黨都會進行初選機制，但相較於民進黨在初選過後都能言歸於好、相互合作，國民黨在歷經初選機制後，反而都是分裂的開始，甚至還會因此長期相互仇視，這也與國民黨內的長期文化有關。

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之所以民進黨在初選階段，黨內同袍殺到見骨之後，還能在初選後維持一定的互動與合作關係，其實是因為民進黨很會「分配資源」。對於民進黨來說，初選只是一個競爭機制，且競爭完後並非贏者全拿。雖然勝出者能夠獲得提名機會，但落敗者除了能夠保有顏面外，4年後的下一次選舉，甚至2年後的選舉，落敗者都還有爭取機會。

不過國民黨內部則沒有類似「分配資源」的文化，過往都採取黨內協調的方式進行，盡量避免經由初選機制產生候選人。原因在於國民黨內對於初選，就是因為協調不成雙方撕破臉，因此必須採取初選的方式進行捉對廝殺，儼然成為你死我活的殊死戰。也因此在歷經初選後，競爭者之間肯定結下難解的樑子，更遑論能夠攜手合作。

從藍綠兩黨在初選機制上的不同，也能看出雙方的選舉文化差異。從地方縣市議員初選來說，民進黨不分現任或新人，一律採取民調模式相互比拚，雖然現任議員在地方上具有優勢，但對於新人也會給予民調加成，除了給與新人挑戰現任的可能性外，初選的過程也成為正式選戰前的「熱身賽」。

而國民黨長期以來則維持「保障現任」為傳統，新人只能競爭各選區額外的提名席次，也造就許多資深民代長期連任，若民代不自行退休，或是挑戰更高位來讓出席次空間，新人幾乎可以說是沒有什麼競爭空間，甚至還得自行捉對廝殺，間接內耗掉許多有意參政的新人。

要撕掉「老人政黨」、「權貴集權」等標籤，國民黨勢必得從根本文化改變。雖然國民黨內許多人開始高聲疾呼，表示「初選並非毒蛇猛獸」，但若候選人的產生機制不改變，仍舊抱守傳統的選舉文化，只喊喊口號恐怕很難扭轉頹勢，不僅2022年選戰將面臨艱困挑戰，要在2024年重返執政，恐怕也只是空談。

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