巷仔內／初選後黨內必定分裂？關鍵在於國民黨選舉文化

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不過國民黨內部則沒有類似「分配資源」的文化，過往都採取黨內協調的方式進行，盡量避免經由初選機制產生候選人。原因在於國民黨內對於初選，就是因為協調不成雙方撕破臉，因此必須採取初選的方式進行捉對廝殺，儼然成為你死我活的殊死戰。也因此在歷經初選後，競爭者之間肯定結下難解的樑子，更遑論能夠攜手合作。
從藍綠兩黨在初選機制上的不同，也能看出雙方的選舉文化差異。從地方縣市議員初選來說，民進黨不分現任或新人，一律採取民調模式相互比拚，雖然現任議員在地方上具有優勢，但對於新人也會給予民調加成，除了給與新人挑戰現任的可能性外，初選的過程也成為正式選戰前的「熱身賽」。
而國民黨長期以來則維持「保障現任」為傳統，新人只能競爭各選區額外的提名席次，也造就許多資深民代長期連任，若民代不自行退休，或是挑戰更高位來讓出席次空間，新人幾乎可以說是沒有什麼競爭空間，甚至還得自行捉對廝殺，間接內耗掉許多有意參政的新人。
要撕掉「老人政黨」、「權貴集權」等標籤，國民黨勢必得從根本文化改變。雖然國民黨內許多人開始高聲疾呼，表示「初選並非毒蛇猛獸」，但若候選人的產生機制不改變，仍舊抱守傳統的選舉文化，只喊喊口號恐怕很難扭轉頹勢，不僅2022年選戰將面臨艱困挑戰，要在2024年重返執政，恐怕也只是空談。