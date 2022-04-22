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涉詐助理費在押錯過國民黨內初選　冉齡軒：參選到底

▲冉齡軒今在議會民政業務質詢時，抱怨自己被司法污名化。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
▲冉齡軒今在議會民政業務質詢時，抱怨自己被司法污名化。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-22 15:17:12

台中市議員冉齡軒涉詐領助理費148萬餘元，15日被起訴後交保。由於她在押期間錯過黨內初選，國民黨台中市黨部透過民調決定由新人出線。冉齡軒今強調，黨部作法對她和新人都不公平，自己一生以中國國民黨員為榮，不僅是黨中央的評委，更是台中市民調第2高的議員，將於報准方式參選到底。市黨部表示以前沒此先例，將請示中央黨部如何處理。

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台中第14選區（東勢、石岡、新社、和平）市議員冉齡軒，因涉詐領助理費供養師父等事，2月16日遭搜索羈押、4月15日依《貪污治罪條例》等罪名起訴後，法官裁定70萬元交保。今她在議會民政業務質詢時，抱怨助理費是歷史共業，自己辦多場法會降低天災，從政以來為國家與地方花了上千萬，卻被司法污名化。

媒體問及，國民黨在她被羈押時進行黨內初選登記、完成第14選區的民調，決定由東勢區里長吳振嘉出線，她已被排除在外，是否會脫黨參選？冉齡軒表示，3年多來自己受到鄉親的支持，還有很多事待完成，不能辜負選民期待。

▲冉齡軒說自己一生以中國國民黨員為榮，將於報准方式參選到底。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
▲冉齡軒說自己一生以中國國民黨員為榮，將於報准方式參選到底。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
冉齡軒說，根據去年10月的黨內市議員民調，自己是山城第一高、全台中第二高，「不管提名機制是不是過了，我是國民黨的中央評議委員、也當過中央委員，我一生以中國國民黨自居」。

她說今年是選舉年，司法手段來得太突然，民調又剛好於她在押時進行「時間非常短只有10天，對我對新人都不公平」。她希望報准參選，「如果鄉親希望我出來，我不會讓鄉親失望，該選就要選，不會因被打壓就垂頭喪氣！中國國民黨是有力量的！」

國民黨台中市黨部發言人涂力旋表示，黨部尚未接受到相關的申請或建議。「由於過去並未有此狀況，若有相關更進一步發展，會跟黨中央研議後續事宜。」

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