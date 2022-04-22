獨／GD前師弟B.I險是《原子少年》一員！合作內幕全公開

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于傳勇透露當時是以線上方式和B.I的公司「IOK Company」討論合作方向與行程，但B.I當時已有日本和美國工作，加上台灣爆出疫情，《原子少年》的播出與製作一延再延，當時給不出對方確定檔期，于傳勇說：「B.I若要來台灣還要隔離，他也不能為了不確定的檔期，把自己的時間空著。」合作因此破局。
B.I是2011年加入「YG娛樂」，在旗下當了4年多的練習生，前後曾參加自家選秀節目《WIN: Who is next?》、《MIX & MATCH》拚出道，他在節目中展現卓越的創作、領導、舞蹈及演唱實力，當時獲網友封「第二個GD」，人氣不容小覷，最後在2015年9月以團體iKON出道，他團中擔任隊長，負責作曲、作詞、主要Rapper及領舞，各方位俱全；可惜卻在2019年爆出染毒疑雲，他自行請退iKON、與YG解除合約，隔年成為「IOK Company」新任理事，法院同年證明B.I未吸毒還他清白。B.I近年淡出南韓演藝圈，目前於歐美地區發展中，IG坐擁366萬粉絲，人氣不減。
于傳勇為了推廣《原子少年》不遺餘力，他表示推薦B.I的理由，是因為B.I也是選秀出身的偶像，知名度有一定影響力，「而且聊了以後，他們人很好，不是費用的問題，錢不多也沒關係，只要保證交通、住宿與隔離等包含藝人總計5人的費用就行，野火娛樂這邊也OK，但就是卡在時間無法確定」、「如果他加入，我相信全球關注KPOP的人一定會收看」，坦言擦身與B.I合作感到惋惜，笑說：「只好等我做節目再請他來。」
《原子少年Atom Boyz》每週日晚上10點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出，本週第二集將請到主Key小宜、「火星」哲言、「海王星」周子翔、「天王星」高有翔、「水星」李秉諭陪大家收看。
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