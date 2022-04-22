華視頻出包　李永得：將重啟公廣集團董監事審查程序

華視新聞台接連出包，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳雙雙請辭。文化部長李永得今（22）日受訪指出，此案顯現出華視內部管控出問題，根本原因是公視董監事遲遲無法改選，造成經營團隊不穩定，文化部在這會期積極與朝野黨團溝通，最近已獲共識，將在最快時間重啟公廣集團董監事審查委員會程序。
李永得今天下午出席國立台灣交響樂團舉辦的「2022青年音樂創作競賽」頒獎典禮。會前受訪表示，華視出包是一個不應該發生的事情，這顯示出華視內部的播控作業、內部管控、SOP，還有人員的心態有很大的改進空間。
陳郁秀寫給同仁信中提及，因組織、設備及部份同仁心態老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷，嚴重影響公廣集團對外的觀感與公信力。
對此，李永得說，尊重陳郁秀的看法，但他認為，根本原因是工作環境問題，這來自於公視董監事改選遲遲無法完成，造成經營團隊不穩定，所有的主管幾乎都是代理的，導致員工心情不穩定，會盡快重啟公廣集團董監事審查委員會程序。
對於陳郁秀請辭看法，李永得表達尊重，也感謝延任的董事長和董監事們。他說，其實第六屆董事會在兩年半以前就應該完成改組，不是董事長、董監事們戀棧職務，他們是接受請託，在新任董監事還沒遴選出來前繼續看守、負起責任，文化部非常感謝。