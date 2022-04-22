高雄今破百增113例　陳其邁：目前疫情已燒進社區

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至於，在特定娛樂場所部分，羅馬帝國商務酒店出現2例，根據調查，屬於社區接觸造成風險，而造成職場上影響，如果再晚一點，也可能造成娛樂場所連鎖反應，這部分會密切監控。
陳其邁指出，高雄市確診個案以外縣市旅遊史為主，在前往外縣市染疫後回家，導致疫情滲漏至家人、職場的情形；他認為，目前疫情已經燒進社區，而高雄的疫調將高風險場域，包括醫院、養護機構、學校、補習班列為優先調查對象。
陳其邁也針對學童補習班、課後照顧表示，，目前高雄已有2校停課、停課班級數共74班，有一些是有南北移動，在染疫後，小朋友到補習班上課，小朋友又把病毒帶到校園，高市做疫調有重要原則，對高風險族群，例如醫院、學校、補習班將在24小時內調查。
陳其邁也指出，上述員工都應該接種3劑疫苗才得以入班服務，也將加強稽查，此外儘量採取線上學習課程。目前因為確診人數增加，因此已啟動居家照護，高雄市政府提供市民3專線，生活關懷（所在地區域關懷專線或07-8220300）、醫療照護（07-7151911），以及緊急狀況時撥打的119。
陳其邁也說，學校是否停課，會依風險對校園師生做快篩，希望把學生風險降最低，在補習班部分，空間一般更密集，在幾起群聚個案來看，有些是共用廁所染疫，希望補習班與學校大家配合防疫。他也請大家提高警覺，有呼吸道症狀，可到診所領快篩試劑。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，孩子在校園發現染疫後，市府會針對個案所處班級與家人採檢，疫情很少有在短時間散，不過，之前有高中生染疫後，造成六位同班同學染疫，經調查這六名高中生戴口罩等防疫較沒有落實，他呼籲學生在外要戴好口罩。
隨後潘炤穎也公布確診足跡，包括崇永文理短期補習班、普羅英語補習班、大帑殿KTV大順店、瑞豐夜市、羅馬帝國商務酒店、高鐵等。潘炤穎進一步指出，足跡中的羅馬帝國商務酒店，目前匡列者中有2確診，初步疫調是接觸傳染又擴散至酒店，目前仍密切監控中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。