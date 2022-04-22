「聞腳千金」失控惹議　大車隊挺司機：絕不容許奧客

日前台中一名多元計程車司機載到「逼聞腳」30歲楊姓女乘客，遭司機柔性勸說後竟暴力相向，甚至拒絕支付車資，引發社會關注，而台灣大車隊今（22）日也證實為旗下司機，台灣大車隊營運長周恆倫接受《NOWnews今日新聞》受訪表示，絕對不容許司機受到這樣的「奧客」欺侮，後續一定會提供法律相關資源協助司機提告。
台中一名30歲楊姓女子日前搭乘李姓司機的特斯拉多元計程車，誰料她居然上車後赤腳，並踩在前方椅墊上，遭司機制止後還惱羞成怒，直接把腳伸到司機面前，要他聞聞看「香不香」，脫序行徑引起社會熱議。
據查，該名司機為台灣大車隊簽約司機，營運長周恆倫受訪表示，看到這則消息感到非常的遺憾，「服務業應該得到尊重，大車隊絕對不容許這樣的奧客文化」，後續公司將全力協助司機，並支持司機提告。
對於奧客的防範機制，周恆倫指出，司機版的APP均設有緊急按鈕，只要司機遭遇不理性乘客便可以隨時通報，客服人員便會協助司機，或是報警處理，公司已將該名乘客拒付的車資代墊給司機，所有的司機在外跑車都非常辛苦，該名乘客不僅不尊重司機，甚至還「做賊喊抓賊」向公司客訴，「我們非常看重所有的客訴，但公司一定會還原真相，不會讓司機受委屈」。