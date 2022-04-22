國艦國造！台船承造海巡署新竹號巡防艦交艦

台灣國際造船公司承造行政院海洋委員會海巡署艦隊分署4千噸級新竹號巡防艦於今(22)日上午，在台船高雄廠碼頭，舉行交艦儀式，交艦後將配置在艦隊分署北部地區機動海巡隊，持續守護我國藍色國土。
海巡署艦隊分署4千噸級新竹號巡防艦交艦儀式，是由行政院海洋委員會主任委員李仲威與台灣國際造船公司董事長鄭文隆共同主持，台船公司董事長鄭文隆並將新竹號巡防艦船模，由海洋委員會主任委員李仲威轉交給海巡署艦隊分署北部地區機動海巡隊隊長林志明，完成交艦。
行政院海洋委員會主任委員李仲威在致詞時表示，新竹艦是海洋委員會海巡署推動籌建海巡艦艇發展計畫，委託台船公司建造的4艘4千噸級巡防艦中的第2艘。
李仲威說，該型艦滿載排水量可達5044噸，能承受10級強風、續航力1萬浬，並配有3組射程達120公尺的高壓水砲，可為海巡單位在海上執行任務時倚賴的重要配備，並配有精良專業醫療設備，規格相當於野戰醫院等級，全艦亦可療救護船，執行人道救援任務。
李仲威指出，該型艦於甲板上的直升機起落設施，可供內政部空勤總隊黑鷹直升機及海軍反潛直升機作業，對於海上救援能量有極大助益，此船艦主要裝備，除了主推進系統外，較特別的有前後輔助側推進器，以及穩定翼等系統，可提高靠泊操控性及減少航行時船體橫搖，海巡署的人員經常要在惡劣天候出海執行勤務，而這些特殊的設計，可協助改善大浪中的危險任務。