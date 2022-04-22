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何時全面解除居隔？要看醫療量能　專家估：還要花幾個月

▲本土新冠肺炎疫情持續升溫，雖政府要民眾正常生活，但民眾若確診或遭匡列，仍須進行居家隔離或檢疫。（圖／軍聞社提供）
▲本土新冠肺炎疫情持續升溫，雖政府要民眾正常生活，但民眾若確診或遭匡列，仍須進行居家隔離或檢疫。（圖／軍聞社提供）

記者許若茵／台北報導

2022-04-22 17:10:49

本土新冠肺炎疫情持續升溫，雖政府採「新台灣模式」，要民眾正常生活，但民眾若確診或遭匡列，仍須進行居家隔離或檢疫，有學者建議，可逐漸縮短檢疫天數與匡列範圍。對此，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》認為，還是希望感染者漸進式發展達到群體免疫，以免醫療量能突然被大量個案癱瘓。

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行政院長蘇貞昌1日拋出防疫「新台灣模式」，表示現在確診者多屬輕症或是無症狀，民眾不必過於擔心，可以正常生活、積極防疫、穩健開放，戴口罩、勤洗手、打疫苗的方向都不改變。

不過依照現行規範，若確診新冠肺炎或遭匡列，民眾需要進行居家隔離或居家檢疫，基層醫療協會理事長林應然日前接受《NOWnews今日新聞》採訪時呼籲，既然因應Omicron變異株，99.6%確診者都是輕症，不應過於嚴苛限制民眾就醫、接觸，應比照流感，減少匡列等對生活限制行為。

台大公衛學院教授陳秀熙近日也提出，確診與接觸者皆須隔離10日，限制接觸者就像「被確診」，建議面對新冠肺炎流感化，可分層次鬆綁，讓接種3劑疫苗的確診者可縮短居隔天數，接觸者可依疫苗接種劑次和防疫措施免匡列。

對此，黃高彬直言，「目前疫苗並不是說非常有效」，即使接種疫苗，發生突破性感染機率仍高，需要小心應對，且考量感染者Ct值可能會很低、感染病毒量、個人免疫功能、檢查時間點不同等問題，還是要小心面對，不可以此作為解隔條件。

黃高彬說明，若現在全面解除居家隔離措施，一下幾百萬個病例跑出來，就會有很多中重症案例出現，「整個醫療會被癱瘓，這是我們所不樂見的」，還是希望感染者漸進式感染，按照國外經驗，花較長的時間讓民眾感染到一定程度，達到群體免疫效果。

「這無法設定時程」，黃高彬坦言，只能希望疫情不要突然大量爆發，增加大量病例不僅會造成民眾恐慌，且「不要以為說Omicron就不會有重症跟死亡！」以病毒學觀念來看，當個案數多時，還是可能會有重症與死亡個案，就像香港疫情爆發時短期就有約9000人死亡，「這種是我們所樂見的嗎？」

黃高彬認為，未來確實有機會可以全面解除居家隔離限制，但還是要視醫療量能可否負荷，與自然感染人數達成平衡，屆時自然感染案例也會下降，「這個還要花幾個月的時間」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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