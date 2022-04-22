150萬劑輝瑞BNT可望5月底台！陳時中證實：含兒童疫苗

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，4月底單日確診數可能破萬例，現行防疫重點在疫苗、藥物與輕重症分流，以減災為目標。
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指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前採購合約雖然還未正式簽訂，但如果簽約順利，可望有150萬劑抵台，其中也包括部分兒童疫苗。
陳時中說，國內6至11歲兒童約120萬人，根據國外經驗，歐洲的接種率約18%、美國約28%，台灣若能打到50%已經算相當大量，加上2劑之間還要相隔12週，不可能一次買太多兒童疫苗，但強調會請藥廠儘快補齊相關資料，由食藥署審查輝瑞BNT兒童疫苗的緊急使用授權（EUA）。
根據指揮中心統計，昨天國內接種13萬1382劑COVID-19疫苗，累計接種5159萬劑，第1劑涵蓋率84.37%、第2劑79.63%、第3劑56.86%、基礎加強劑0.86%。（編輯：陳政偉）
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