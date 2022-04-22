台中居家照護首日破200人申請　小心別踩這5處雷

台中市確診者居家照護今（22日）首日實施，截至下午2點前已有155位個案提出申請，預計單日可破200位。市長盧秀燕透露，有確診市民向她反映，決定全家一起相守聯絡感情，親友願當後援將食物放家門口，令她感受到強大的人情味。市府提醒，確診者年齡不可超過69歲，孕婦、洗腎患者及同住家人超過4人都不符條件，最重要的是不能擅自外出，否則最高可罰百萬元。
盧秀燕在防疫記者會中表示，台中市今日啟動新冠肺炎輕症及無症狀確診者居家照護計畫，在各區公所成立29處「居家安心照護關懷中心」，搭配15家主責的照護醫院，從健康照護、生活關懷提供雙向協助。截至下午2時已有155位個案進行評估，其中87案已收案居家照護、68案評估中。
盧秀燕說，國家的確診人數不斷上升，每個人都有機會遭遇新冠肺炎的威脅，大家對新的制度陌生，市府會廣泛收集意見。她聽到認識的個案說，家人正好趁這機會聯絡感情、親友也會幫忙放食物在門口，面對疫情大家互相幫忙，強大的人情味令她深受感動。
衛生局長曾梓展提醒，居家安心照護的同住家人，防疫標準等同確診者，隔離期間家人必須宅在一起，除了到門口取餐，不可出門購物、倒垃圾等，否則就會被依《傳染病防治法》罰20萬至100萬元不等。
民政局長吳世瑋補充說，今天申請居家安心照護者，以大里、西屯、北屯最多，不符合資格者多半是卡在年齡、健康狀態及同住人數等。他表示確診者的年齡上限是65歲，69歲以下若有同住家人可照顧，可以簽立切結書；此外，孕婦、洗腎患者，以及同住家人超過4人，都不適合居家安心照護。