池昌旭「變魔術」救絕望學生 《女神降臨》黃寅燁被影響
韓劇《魔幻之音》由池昌旭、崔聖恩，因《女神降臨》走紅的黃寅燁3人主演，劇情描述一個失去成為魔術師的夢想、過著艱難生活被迫提早長大的高中生尹雅伊（崔聖恩 飾），在遇到已經長大卻還想繼續當小孩，會對人問出：「你相信魔術嗎？」並造成許多傳聞的魔術師李乙（池昌旭 飾）後，逐漸喚醒過去夢想而展開的故事。家庭背景跟雅伊截然不同的同班優等生，從未想過自己到底想要什麼的羅一等（黃寅燁 飾），在遇到李乙和尹雅伊後，開始瞭解人生的真諦。
該劇是以音樂劇形式拍攝，導演金聲允表示，他認為用歌曲來傳達角色內心的想法因有顯著效果，於是將主角的感情部分轉移到歌曲中，藉以詮釋原著想要傳遞的訊息。池昌旭雖然是電影電視演員，但他出道至今曾參與過音樂劇演出，能將演、唱實力發揮淋漓盡致。
池昌旭認為飾演的魔術師李乙，若用善惡的標準去評斷角色毫無意義，因這是一個十分坦率表達自己感情的人物。首度擔任女主角的崔聖恩透露，希望觀眾可以在自己飾演的角色中投入感情並產生共鳴，因劇情的發展，觀眾也能找到真實的自己。黃寅燁認為飾演的羅一等頂著優等生的光環，但因為不知道自己喜歡什麼，在追求真實自我的過程中有著突破性的表現，是個充滿奇特魅力的角色。
《魔幻之音》的正式預告曝光，原本倒閉的遊樂園，在池昌旭施展的魔術下變得夢幻華麗，同時還能聽到池昌旭的好歌聲，沒想到與崔聖恩的相遇伴隨著尖叫聲，黃寅燁對池身分的感到懷疑，三人關係一度緊張，但隨著對魔術師敞開心房，對人生感到茫然的崔、黃2人也重新尋找夢想。《魔幻之音》一共6集，5月6日在Netflix獨家上線。