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居隔在「老舊公寓」如何取藥？陳時中：我會把鑰匙丟下去

▲民眾提出疑問，居隔在老舊公寓如何取藥，指揮中心則表示有特殊個案可以通報，衛生局將協助處理。（圖／指揮中心提供）
▲民眾提出疑問，居隔在老舊公寓如何取藥，指揮中心則表示有特殊個案可以通報，衛生局將協助處理。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 17:57:122022-04-22 18:07:02

疫情持續升溫，今天（22日）更新增3766例確診，因此全台多個縣市都開始實施輕症居家照護，但雙北許多老舊公寓沒有管理員、對講機，必需要用鑰匙才可以打開大門，如果居家隔離者要取餐、取藥等，卻又沒有親友協助，那該如何是好？指揮官陳時中則表示，若真的有這種極端情況，民眾可以把鑰匙丟下樓，同時也強調特殊個案可以通報，衛生單位會想辦法協助。

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今天下午指揮中心召開疫情記者會時，有記者提問指出，許多民眾住在老舊公寓，沒有管理員，也沒有對講機可以開門，指揮中心又規定不能踏出家門，那隔離者有需要取藥時，可以戴口罩下樓嗎？

陳時中則回覆，這種特殊情形，應該非常少見，現在也都有電話可以互相聯絡，真的沒辦法，可以把鑰匙丟下樓，或拿繩子垂釣到1樓，請送藥、送餐人員消毒噴一噴，開門上樓後再放門口歸還，若民眾家裡有這種情況，又沒有親友可以幫忙，也可以通報，指揮中心會再請地方政府協助。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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