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陳柏霖突羞喊「妳好漂亮」　郭雪芙真實反應洩2人私交

▲陳柏霖（左）突羞喊「妳好漂亮」，郭雪芙真實反應洩2人私交。（圖／LINE TV提供）
▲陳柏霖（左）突羞喊「妳好漂亮」，郭雪芙真實反應洩2人私交。（圖／LINE TV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-23 11:30:00

實境節目《極島森林》以深入大地，感受自然為主旨，由陳柏霖個別帶領桂綸鎂、郭雪芙、謝欣穎、劉冠廷4位好友踏上探索旅程。昨（22）日世界地球日也釋出最新預告及訪問影片，值得注意的是，正當郭雪芙在享受大自然時，竟然無預警被陳柏霖誇讚，甜蜜又客套的互動意外成為焦點。
 
預告片段中，陳柏霖與劉冠廷共同前往台江國家公園，在職人的帶領中種下樹苗，守護海岸線生態，接著又和謝欣穎戴上安全帽，走入山徑修復栗松溫泉步道，另外與郭雪芙攜手救治櫻花樹時，從中學習到「樹的語言」就是要將心比心，郭雪芙還向陳柏霖說：「每天跟牠（樹木）講漂亮的話，牠就長得非常漂亮。」陳柏霖聽到後直接誇獎郭雪芙：「妳長得好漂亮哦！」郭雪芙也立刻回誇：「你變好帥喔！」客套互動讓笑翻，也意外洩露2人私下的好交情。

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▲陳柏霖與劉冠廷（右）一同種樹。（圖／LINE TV提供）
▲陳柏霖與劉冠廷（右）一同種樹。（圖／LINE TV提供）
陳柏霖和桂綸鎂則是一起修復山屋，他們還跟著植物獵人爬上高聳樹木的枝幹上俯瞰山林，感受山林間的生命。事實上，陳柏霖對生態變遷相當關心，坦言：「有許多非常有感的議題，包括暖化、熱島效應、海洋生態浩劫等，或許我們平時生活在都市裡，會覺得自己離自然很遠，但參與節目後，我學會貼近傾聽自然環境，你會聽見土地一直都在傳遞很多訊息，我們只需要打開心和感知，就能夠聽見、看見甚至聞到自然想說的話，是非常珍貴的體驗和經驗。」

▲陳柏霖和桂綸鎂一起修復山屋。（圖／LINE TV提供）
▲陳柏霖和桂綸鎂（右）一起修復山屋。（圖／LINE TV提供）

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