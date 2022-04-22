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入境泰國再鬆綁　5月起完整接種疫苗者不須檢測

▲泰國4月1日起放寬完整接種疫苗旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測證明，須於入境落地後檢測。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國4月1日起放寬完整接種疫苗旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測證明，須於入境落地後檢測。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-04-22 21:02:27

（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國4月1日起放寬完整接種疫苗旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測證明，須於入境落地後檢測。今天入境規定再鬆綁，5月1日起完整接種疫苗旅客抵泰後無須再做PCR檢測。

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為了吸引外國遊客到泰國旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，隨著疫情趨緩不斷放寬規定。

今年4月1日起的規定是完整接種疫苗的旅客登機前不必再出示PCR核酸檢測，入境落地後須進行PCR核酸檢測，在預定旅館待上一晚，確定陰性即可自由活動，落地後第5天自己進行ATK快篩測試，還要有保額2萬美元的保險。

隨著周邊國家逐漸開放國境，泰國感受到競爭壓力。泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天主持疫情指揮中心會議，會後由疫情指揮中心發言人塔維辛 （Taweesin Visanuyothin ）召開記者會說明。塔維辛表示，會議中通過公共衛生部提案，5月1日起，完整接種疫苗的旅客落地後不需要再進行PCR核酸檢測，也不需預訂一晚旅館。

疫情指揮中心建議旅客落地後可以自己進行快篩，旅客入境仍然需要保險，不過保額降為1萬美元，旅客入境泰國前先透過Thailand Pass網站上傳疫苗證明以及保單，取得Thailand Pass後才能入境泰國。

未完整接種疫苗的旅客若沒有登機前72小時的PCR陰性證明，落地後要在預訂的旅館隔離5天，第4天或第5天進行PCR核酸檢測；如果未完整接種疫苗的旅客有登機前72小時的PCR陰性證明，入境後不需再做PCR檢測也可以免隔離。（編輯：林憬屏）1110422

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