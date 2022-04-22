華視播錯跑馬、公視片庫遭誤刪　檢討報告出爐

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不過同日上午9點34分、36分跑馬再度出現「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」跑馬，結果是為了製作道歉跑馬，首度啟用特殊模板，在廣告破口測試時發現文字有錯誤，但關閉流程未完成，導致出現3條錯誤文字。
責任檢討部分，代總經理陳雅琳向董事會請辭，2名導播分別處大過2次及1次、製作人大過1次、編輯小過1次、編輯中心主管申誡2次、導播中心主管申誡2次、副台長兼製播部經理申誡2次。
相關檢討則是華視內部召開檢討會議，也召開自律委員會，由外部專家學者檢討事件、防弊措施，另外配合NCC、公廣基金會行政調查，也配合調查局釐清資安疑慮；華視監察人也在今日召集華視相關主管、人員召開內控檢討會議。
另外公視今年2月8日發生新聞片庫遭誤刪事件，3月25日NCC與行政院資案處、文化部前往稽核，4月6日則進行細部流程調查，並向廠商提出民事與刑事訴訟，同時起請求賠償。
相關人員懲處，包括新媒體部資訊管理組助理工程師記過1次；新媒體部資訊管理組長記過1次，4月1日免任組長回任工程師；新媒體部經理已在4月20日終止委任合約；原工程部經理兼代副總經理，也自4月1日起免兼代。
立法院教育與文化委員會將進行相關專案報告，華視由代理總經理陳雅琳報告，公視則是代理總經理徐秋華報告。