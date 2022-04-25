房市／避免誤入「惡鄰古堡」 教戰守則「兩步」住好房
俗話說「千金買房，萬金買鄰」，買房是人生大事，而左鄰右舍是不是「惡鄰居」更是至關重要。不像買房子前可以檢視屋況再決定要不要買，鄰居的好壞很難事先判斷，資深房仲特別曝光教戰守則給購屋族參考，包括梯廳、垃圾儲藏室、停車場是否整潔，陽台及廁所有無聞到菸味等，中古屋還可以觀察該社區的待售戶數若1年內有超過1成以上，也要更注意社區的居住品質狀況。
信義房屋國美館店主任王保富表示，檢視社區維護好壞、鄰居素質，不妨由外而內觀察。第一步先觀察社區外圍的植栽區域、景觀水池，有沒有雜草叢生、堆放垃圾、水質不佳，因為由小觀之，如果環境維護得不好，恐是社區管委會不願處理，或是住戶太多導致管委會「處理不了」。
檢視社區周邊環境後，王保富建議，第二步再觀察社區的樓梯間、梯廳、地下停車場、垃圾儲藏室等位置，如果這些空間不當堆積雜物，或是灰塵很厚、明亮度不夠，有可能是社區經費、鄰居素質、管委會執行能力較需留意。另外，許多購屋族都知道要看社區布告欄，檢視社區經費是否充足、有沒有行為較有疑慮的鄰居等，與此同時，其實還可以觀察「電梯許可證」是否過期，如果過期，也表示社區的維護狀況較需注意。
信義房屋企研室專案經理曾敬德則表示，除了白天看屋，也可以選在晚上6、7點，並帶著自家小孩去看屋，如果光是看屋所發出的聲響，樓下鄰居或左鄰右舍就「提出抗議」，表示對於聲音的比較敏感，就可以作為參考之一；另外，也可以到廁所及陽台多停留，聞一下是否傳來菸味，又或是可以在看屋過程中，向街坊鄰居打聽居住環境。