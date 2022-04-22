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擁有哈蘇不是夢！OPPO Find X5 Pro玩味經典　夜拍進化

▲OPPO Find X5 Pro與全球首台登上月球的相機品牌—哈蘇(Hasselblad)攜手合作，激發更多元的影像創作。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO Find X5 Pro與全球首台登上月球的相機品牌—哈蘇(Hasselblad)攜手合作，激發更多元的影像創作。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-22 19:10:10

OPPO正式在台發表旗下Find X系列新機OPPO Find X5 Pro，首次搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片，提升夜拍及逆光的錄影場景，更攜哈蘇(Hasselblad)共創色彩調節系統、拍攝模式等創新體驗。配備Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器、5000mAh大電量以及支援最高80W SUPERVOOC 超級閃充。Find X5 Pro 12+256GB售價33,990元，4/29開賣，即日起至4/28預購並完成登錄即可享皮克斯《巴斯光年》系列專屬禮盒、OPPO 50W AIRVOOC無線閃充充電器等破萬元預購禮▲OPPO Find X5 Pro。(圖／記者周淑萍攝)▲OPPO Find X5 Pro配備高通Snapdragon 8 Gen 1處理器、5000mAh大電量以及支援最高80W SUPERVOOC 超級閃充，售價33,990元，4/29開賣。(圖／記者周淑萍攝)

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首款MariSilicon X夜間錄影超進化

OPPO Find X5 Pro運用OPPO首款MariSilicon X自研影像NPU晶片，提供「4K超清晰夜景錄影」與「超感HDR攝影」功能，大幅將夜景影片解析度提高4倍，輕鬆捕捉夜拍及逆光的錄影場景。▲OPPO Find X5 Pro。(圖／廠商提供)▲OPPO Find X5 Pro搭載MariSilicon X自研影像NPU晶片，提供4K超清晰夜景錄影，大幅將夜景影片解析度提高4倍。(圖／廠商提供)

攜手哈蘇 拍出經典

與歷史上首台登上月球的相機領導品牌—哈蘇(Hasselblad)攜手合作，以「哈蘇色彩調節系統」細膩的色彩校正，還原最真實自然的影像表現，並巧妙搭配經典的哈蘇快門聲與和 「XPAN模式」，輕鬆捕捉65:24寬幅照片，更能以兩段式負片預覽畫面呈現早期底片成像模式，復刻哈蘇相機拍攝體驗，。▲OPPO Find X5 Pro。(圖／廠商提供)▲OPPO Find X5 Pro，搭載哈蘇經典三款濾鏡、快門聲及XPAN底片模式。(圖／廠商提供)

單眼級五軸光學防手震

搭載5000萬畫素廣角與超廣角主鏡頭，皆採用感光元件IMX766，並加入「單眼級五軸光學防手震」，透過結合三軸式感應器偏移技術、兩軸式鏡頭偏移技術及演算法，行進中或隨手拍都能更加穩定。搭載3200萬畫素前鏡頭，採用感光元件IMX709，能明顯提升影像色彩亮度，前鏡頭可以智慧偵測多人自拍模式並自動切換廣角。

奈米陶瓷一體成型，流線機身

推出「晶釉黑」與「冰瓷白」兩款顏色，機身號稱歷經1450度高溫、45道工序及168小時的精緻工藝鍛造出奈米陶瓷背蓋，打造一體成型的流線設計，擁有高強硬度，為一般傳統玻璃面板的兩倍。此外，將主鏡頭以75°的角度完美融入機身背蓋，以不規則的「環形山」設計。▲OPPO Find X5 Pro。(圖／記者周淑萍攝)

▲OPPO Find X5 Pro將主鏡頭以75°的角度融入機身背蓋，以不規則的「環形山」設計。(圖／記者周淑萍攝)

6.7吋曲面螢幕

搭載6.7吋超清晰AMOLED曲面螢幕，支援IP68防塵防水等級，也配備120Hz智慧動態刷新率。更導入同級產品首見的「多亮度色彩校正」、「仿生級護眼系統」。▲OPPO Find X5 Pro。(圖／記者周淑萍攝)

▲OPPO Find X5 Pro 配置6.7吋超清晰AMOLED曲面螢幕。(圖／記者周淑萍攝)

80W超級閃充，飆速充電

在整體效能部分，搭載Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，在圖形渲染和GPU電源效率分別提升30%和25%。5000mAh大電池，導入80W超級閃充，及50W無線閃充，兩者分別可在12分鐘內將手機充至50%電力，以及則在47分鐘內將手機充飽至100%。

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