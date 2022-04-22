中市本土確診+183　1幼稚園5師染疫、阿妹演唱會達39人

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在重要群聚案件部份，頂尖幼兒園新增8例，包括4個大人4個小孩，小孩年齡從5歲到10歲不等。這起群聚案已累計32例，其中5例老師、11位學生、16例為家庭群聚延伸。
大甲媽遶境感染今天新增3例，累計4例。彰化縣傳出2名員警疑因參與大甲媽遶境勤務確診，市警局長蔡蒼柏表示，台中目前有3名警察染疫，但應與遶境無關。
3名警察除了昨天四平派出所年輕警員看阿妹演唱會染疫，第2人是東勢分局警員（案45550，豐原區50多歲男性），他17日到朋友家泡茶，3天後覺得喉嚨卡卡；另一人是太平分局的內勤女警（案44544，南屯區30多歲女性），CT值21、傳染力高，感染源正調查中。這3案共匡列200多名員警居隔，蔡蒼柏說，目前由各分局進行人力調度，尚可因應。
阿妹演唱會群聚全國累計121例，台中市今新增7例，累計39例，幾乎達全國總數的1/3。此外，逢甲校友會群聚新增4例一家4口，累計10例。
台北市政府今日宣布，下週一起，全台北市公私立國高中停止實體課程，進行一星期的線上教學演練，台中一中今也傳出有學生確診。但教育局長楊振昇表示，台中市自今年以來，高中以下學生確診人數71人，目前因確診者停課10的有35校，預防性停課1天的有42校，市府已依保護力分齡標準擬妥應變計劃，暫無跟進台北的需求。