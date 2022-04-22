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中市本土確診+183　1幼稚園5師染疫、阿妹演唱會達39人

▲市長盧秀燕表示，今天新增183例本土確診，都是輕症或無症狀（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）
▲市長盧秀燕表示，今天新增183例本土確診，都是輕症或無症狀（圖／記者顏幸如攝，2022.04.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-22 18:33:51

台中市本土確診今新增183人，其中阿妹演唱會累計39人，幾乎達全國總數的1/3。台北市下星期實施線上教學，教育局長楊振昇表示，台中市高中以下學生今年以來確診人數71人，市府已依保護力分齡標準擬妥應變計劃，不跟進台北。

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疫情全國延燒，台中市本土案例天天創新高，市長盧秀燕表示，今天新增183例本土確診，都是輕症或無症狀，其中未滿12歲21例，12至64歲153例，65歲以上9例。從感染途徑來看，密切接觸者80例，感染源待釐清有103例。

在重要群聚案件部份，頂尖幼兒園新增8例，包括4個大人4個小孩，小孩年齡從5歲到10歲不等。這起群聚案已累計32例，其中5例老師、11位學生、16例為家庭群聚延伸。

▲市警局長蔡蒼柏表示，台中目前有3名警察染疫，但應與遶境無關。（圖／台中市政府提供，2022.04.22）
▲市警局長蔡蒼柏表示，台中目前有3名警察染疫，但應與遶境無關。（圖／台中市政府提供，2022.04.22）
大甲媽遶境感染今天新增3例，累計4例。彰化縣傳出2名員警疑因參與大甲媽遶境勤務確診，市警局長蔡蒼柏表示，台中目前有3名警察染疫，但應與遶境無關。

3名警察除了昨天四平派出所年輕警員看阿妹演唱會染疫，第2人是東勢分局警員（案45550，豐原區50多歲男性），他17日到朋友家泡茶，3天後覺得喉嚨卡卡；另一人是太平分局的內勤女警（案44544，南屯區30多歲女性），CT值21、傳染力高，感染源正調查中。這3案共匡列200多名員警居隔，蔡蒼柏說，目前由各分局進行人力調度，尚可因應。

阿妹演唱會群聚全國累計121例，台中市今新增7例，累計39例，幾乎達全國總數的1/3。此外，逢甲校友會群聚新增4例一家4口，累計10例。

▲台中市教育局長楊振昇表示，市府已依保護力分齡標準擬妥應變計劃，暫無跟進台北的需求。（圖／台中市政府提供，2022.04.22）
▲台中市教育局長楊振昇表示，市府已依保護力分齡標準擬妥應變計劃，暫無跟進台北的需求。（圖／台中市政府提供，2022.04.22）
台北市政府今日宣布，下週一起，全台北市公私立國高中停止實體課程，進行一星期的線上教學演練，台中一中今也傳出有學生確診。但教育局長楊振昇表示，台中市自今年以來，高中以下學生確診人數71人，目前因確診者停課10的有35校，預防性停課1天的有42校，市府已依保護力分齡標準擬妥應變計劃，暫無跟進台北的需求。

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