翻轉人生！嘉義移民署助越南新住民變身多元文化講師

為鼓勵新住民及其子女參與公共事務，移民署今年首度規劃培訓新住民成為多元文化人才，經過培訓有92人取得結業證書，未來將擔任各服務站多元文化講師。移民署南區事務大隊嘉義市服務站舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，特別邀請來自越南的范紅艷擔任多元文化講師，分享自己透過培訓課程成為一名多元文化講師，展現不一樣的自己。
20年前的紅艷看到家鄉姐妹們嫁到台灣幸福的模樣很羨慕，非常希望能和她們一樣嫁到臺灣，在心裡勾勒著未來也能有個美好家庭。天不從人願，因為語言的關係導致溝通困難，於是她努力學習中文，輾轉幾年後她的語言進步了，比較能理解家人的想法，漸漸的也改善了彼此的關係。
好景不常，因為家庭發生變故，她必須獨自扶養小孩，而如今兒子已經上高中，她想著自己也應該有所改變，希望透過多元學習成為不一樣的自己，於是參加了移民署舉辦的培訓課程，她很感謝移民署提供學習機會和平台。她說，「以前我很自卑，不敢與人交談，自參加課程後學習到不同文化，也認識了很多不同國籍的人，讓我心裡產生安全感，變得更開朗有自信，我想努力改變我自己，也改變孩子的想法，讓他以擁有新住民媽媽感到光榮。」
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，移民署積極推動辦理多元文化人才培訓計畫，邀請新住民及新住民子女參與培訓課程，受訓學員必須參與初階及進階課程各28小時的密集培訓並通過測驗，才能取得結業證書，培訓的課程豐富多元，希望藉此讓新住民朋友們更瞭解台灣多元文化，也有信心能擔任台灣多元文化的橋樑，拉近各族群間的距離。
此外，新住民及外國朋友在台灣遇到生活上的大小疑難雜症，可以撥打「1990馬上幫您」外來人士生活諮詢專線尋求協助，專線設有多國語言提供諮詢服務。