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苗栗德芳教養院「虐死」院生！監察院糾正縣府、衛福部

▲德芳教養院院生遭員工虐死事件，監察院糾正縣府、未福部。（示意圖／翻攝自google地圖）
▲德芳教養院院生遭員工虐死事件，監察院糾正縣府、未福部。（示意圖／翻攝自google地圖）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 19:22:19

苗栗德芳教養院去年發生一起震驚社會的事件，一名李姓院生（28歲）因遭到院方人員毆打，引發橫紋肌溶解症，緊急送醫後仍宣告不治，今天（21日）4名監委召開記者會指出，政府對身障安置機構的監督查核不周、評鑑輔導不力，督導機制嚴重失靈，監察院現已通過糾正苗栗縣政府及衛福部，並且促請法務部督導檢察機關查明。

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據了解，本案受害人李生，與家人關係緊密，其母每月都會來探望，並帶他出門活動，直到去年疫情爆發禁止探視，連日來無法見到家人，再加上社工要李生減肥，不准喝飲料，種種壓力導致原本就有表達困難的李生，時常情緒失控衝進廚房、辦公室找飲料喝。

2021年7月29日中午12時許，林男、周女、賴男等3名院方人員，為「懲處」情緒躁動的李生，遂以毆打、綑綁等方式動用私刑，過程中李生一度掙脫，卻再次遭3人痛毆，其中更有人拿出金屬柄的掃把、按摩拍當武器，直至下午2時許，一干人等將其雙手反綁拘禁在房內便離去。

李生身受重傷，手腳遭反綁，又被關在沒冷氣且通風不良的房間，過程中亦滴水未進，最終導致李生痛苦離世，經驗屍證實，其死因為毆打引發橫紋肌溶解症、局部腦實質浮腫、蜘蛛網膜下腔出血、惡性高熱、代謝性衰竭。

經檢方調查後，在去年1月20日依私行拘禁致死、傷害罪嫌將3人提起公訴。李生家屬對此則指出，3人在偵查期間，對於罪刑全盤否認，毫無悔意，希望法官能重判，更強調老天有眼，做壞事一定會遭到懲罰。

監察院在昨天（21日）發布調查報告，指出德芳教養院評鑑成績不佳，早在2013、2017、2020都有被民眾檢舉違法募款的情形，離譜行徑包括在假日帶著院生到南投、新竹等地乞討；另外也在未經許可的情況下，違法將2樓擴充為辦公室。

調查報告也顯示，苗栗縣政府對於德芳教養院的疏漏早已知情，卻未加強監督力道，尤其是違法擴充辦公室，縣府多次前往監督查核，竟都沒去過2樓，更凸顯政府對身障安置機構之監督、查核及評鑑機制嚴重失靈，因此監察院通過糾正苗栗縣政府、衛福部，並請衛福部進行研修法規並檢討改進。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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