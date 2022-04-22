夏宇童甜笑依偎孫協志！爆求婚喜訊後首度同框放閃

孫協志與夏宇童交往3年多，20日爆出求婚成功消息，傳出本月在苗栗包下一棟民宿示愛，女方點頭下嫁，現場溫馨感人，但雙方都對語多保留，並未證實喜訊。不過，「童協CP」已然成形，除了當天釋出旅遊影片，昨（21）日又合體到台中洲際棒球場錄製綜藝節目《飢餓遊戲》，兩人同框放閃，愛得非常大方！





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▲夏宇童被爆點頭嫁孫協志。（圖／孫協志臉書）

▲夏宇童和孫協志在影片中互動親暱、自然。（圖／五熊國際YouTube）

《飢餓遊戲》到台中出外景，由孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝、峮峮等5位主持人擔任開球嘉賓，來賓夏宇童則站上應援舞台，與中信兄弟啦啦隊的美眉們一起呼喊口號、加油，夏宇童在限時動態貼出熱舞影片，還有和孫協志的合影，看起來非常登對！





上次夏宇童來《飢餓遊戲》，分在不同隊伍，因為遊玩戲孫協志對峮峮寫真書瞭若指掌，讓女友不停在遊戲中落敗，數度被推下泳池，她故意裝生氣，說要暫時和孫協志當普通朋友，當集創下高收視率！「童協CP」在粉絲千呼萬喚之下，睽違半年又在同節目合體，夏宇童在IG分享照片，「收工再一起做伴回家，真好」，感覺相當甜蜜，不過刻意標籤的對象不是孫協志，而是好友熊熊。





▲夏宇童（左二）和孫協志（右四）同台錄製《飢餓遊戲》節目。（圖／翻攝飢餓遊戲IG）

▲孫協志與夏宇童同框放閃，互動自然。（圖／翻攝夏宇童IG）

面臨外界頻頻催婚，想促合「童協CP」成真，這對情侶顯得有點害羞，孫協志怕模糊焦點，表示不會在演唱會上求婚，有好消息會再跟大家報告，夏宇童則鼓吹粉絲們若要看到她們再合體，可以分享影片衝高流量，只要有足夠人氣，童協CP才有動力繼續拍新片！



