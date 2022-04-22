瞞「油」過海？俄羅斯躲制裁　石油重銷歐洲

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由於各國仍需要石油來維持經濟運轉，並防止燃料價格進一步飆升，但在俄羅斯遭受制裁的情況之下，企業和石油中間商擔心購買俄國石油會招來制裁或非議，於是小心翼翼的與俄羅斯進行交易。
分析人士指出，這種做法顯示，俄羅斯石油正運往海上更大的船隻，並且與油輪的石油混合，進一步混淆出口來源，現在市場上出現了「拉脫維亞混合油」及「土庫曼混和油」，當中含有大量的俄羅斯石油。而這種做法並非首次看見，伊朗以及委內瑞拉等受制裁國家也使用類似方法出口自己的能源。
雖然美國、英國、加拿大和澳洲已經宣布禁運俄羅斯石油，但歐盟對俄羅斯能源依賴度來得更高，有27%的石油是從俄羅斯進口。目前歐盟仍在討論對俄羅斯石油實施全面禁運，但尚未採取行動。有部分歐洲能源公司已經「自主制裁」，以避免受到任何負面影響。
不過俄羅斯大部分石油仍飆有明確目的地，本月運往羅馬尼亞、愛沙尼亞、希臘和保加利亞的石油較3月份的平均水平增加了一倍以上，荷蘭和芬蘭的購買量也大幅上升。瑞士銀行（UBS）分析師史特諾沃（Giovanni Staunovo）指出，俄羅斯石油在市場上非常便宜，也相當具有吸引力。「歐盟全面禁運俄羅斯石油，就像是明天起減薪40%，但你仍得像沒發生任何事般的生活。」