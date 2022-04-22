樂天女孩自爆「兒時常被捉弄」 長大後才讀懂男孩愛意
陳伊（伊伊）除了是「Rakuten Girls」樂天女孩之外，也是女團「伊梓帆」的一員，招牌虎牙和甜美可人的笑容，受封為「甜心虎牙」。陳伊近來與孟潔一起到紫庭的家鄉中壢遊玩、探訪個人私人景點，其中3人到了一家古早味童玩店時，3個大女生彷彿回到童年，吹泡泡、巧克力槍、黏黏手，陳伊還透露自己小時候常被男生捉弄：「他們拿著黏黏手就往她身上丟，小時候不懂，長大了才知道那是喜歡的表現。」
樂天女孩們先是到了忠貞文化新村，紫庭透露以前出國最喜歡體驗各國的傳統服飾，然後拍下屬於當地風情的網美照，前陣子她發現剛開幕沒多久的忠貞文化新村也可以超級大變身，這個地區過去有一群異域金三角孤軍的後代在這裡生活，後期通婚、依親等因素替這裡帶來的滇緬泰的文化，3個女孩換上不同的少數民族服飾，孟潔也展現實力教大家跳了各民族特有的舞蹈動作。
當然來到中壢絕對不能錯過中原商圈，3個女孩邊走邊玩，陳伊更是幸運星上身，體驗打彈珠檯，沒想到糊里糊塗就中了頭獎贏得800張彩票，贏了頭獎的陳伊喜滋滋的帶2個好友去吃她早就耳聞已久，隱藏在小巷弄內的甜點店，當中一款「榴槤鹹奶蓋蛋糕」，好吃到讓紫庭與孟潔差點轉圈圈跳舞，紫庭也讚賞：「蛋糕味道超濃郁，有榴槤泥而且還吃的到榴槤的纖維，一口吃進去滿滿的榴槤的香味。」
吃飽喝足結束一天行程，樂天女孩沒打算回家，最後在中壢後火車站的飯店一條街上入住，紫庭說表次：「這裡未來會三鐵共構，要是去桃園機場準備出國也可以在這裡直接掛行李」陳伊更不忘替啦啦隊宣傳：「更好的是去桃園棒球場看完球賽後，直接來入住，2天1夜行程剛剛好。」