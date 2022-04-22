女神砸錢「精英教育」！兒子7歲跳級 豪門生活真相公開
45歲台灣本土劇女神廖家儀因《鳥來伯與十三姨》、《魯冰花》出名，她2009年嫁給香港太古集團陳世傑，近年定居香港，2人育有2子1女。廖家儀3月帶孩子回台渡假，她亦在臉書澄清家庭並非富豪，是實實在在的「小康」；但為了孩子的教育，她過去砸重金栽培，兒女武術、游泳、球類運動樣樣行，大兒子甚至7歲時，數學程度就已從小學跳級至國中，相當厲害。
廖家儀的大兒子對數學感興趣，小學一年級就自發性學國中數學，算開根號等高難度習題，但她與老公為了孩子的心靈成長，不讓小朋友跳級讀書，決定讓兒子按部就班，待在他應該待的學年慢慢讀上去。
廖家儀「精英教育」出名，讓兒女學鋼琴、參加武術營，兒子能文能武，球類運動、游泳都難不倒，女兒芭蕾舞、馬拉松樣樣行，但事實上，她兒子曾排斥游泳，武術也是半途想放棄，廖家儀堅持至少讀完一學期，並對孩子說「做事要有始有終，不能輕易放棄」，而只要孩子喜歡，她也願意花重金培養，教育理念受到不少讚賞。
廖家儀近期帶孩子回台渡假，她臉書上透露：「我不是嫁富商啦，我們就是實實在在的『小康』，沒有負債就一切感恩，這就是我最大的財富。我會繼續好好保持狀態，好好的帶孩子平安健康長大，對我來講就很足夠了。」