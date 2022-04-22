私校退場條例通過　學者憂恐為董事「開後門」

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第21條明定私校財產歸屬，專輔學校停辦2個月內，所屬學校法人已無其他籌設或辦理中之學校者，應解散，學校解散清算後賸餘財產歸屬地方政府、或捐贈退場基金、中央機關或公立學校。
第24條則指出，專輔學校出現財務惡化影響營運時，可於2年內申請改制、合併，或改辦教育、文化、社會福利事業，未完成者則停辦。
實踐大學前校長陳振貴今（22）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，私校退場是少子化衝擊與當年教改，廣設高中大學的結果，今天通過的《私校退場條例》是在解決私校少子化的共業，整體目標明確，展現政府的魄力與決心，有預警與專輔2年機制，更有退場基金作後盾，學校剩餘財產充公，符合社會期待，同時也釐清教育部與學校為夥伴關係，值得肯定。
他認為，專輔學校改善期從3年縮短為2年，不論在理論上、轉型正義方面、私校具體實施方面皆很可行，是最好的結果了。
另外，國民黨立委林奕華提案，學校解散清算後，賸餘財產捐贈公立學校、其他私立學校等學校法人，或辦理教育、文化、社會福利事業的財團法人。
他認為，對私校而言較合情合理，但今天照民進黨版本通過，校產僅能「歸公」，並強調「解散清算後再捐贈」，算是符合教團、工會等多數民意，也符合民進黨高喊的「轉型正義」，相信日後私校也會照辦。
前高教評鑑中心執行長、台北市立大學名譽教授吳清山今（22）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時則認為，「學校不像商場，生意不好就能直接關閉」，據過去經驗，私校退場需有一定的流程與漫長討論共識，無法速戰速決，涉及到法令、師生權益、校產處理等，非常複雜，2年稍趕，原本的3年較有緩衝時間。
他說，雖然少子化迫在眉睫，需要趕快處理，但專輔學校可能還有改善空間，不應馬上讓他退場，原來的3年較符合教育需求、2年則像商場需求。
另外，對於私校退場後財產歸公。他表示，私校是捐資興學、非以營利為目的，停辦就該充公，對於社會是好事，較能獲得大眾信任，若捐贈給民間單位，可能被不肖人士惡性圖利，甚至學校會因為有利可圖，惡性倒閉、關校，犧牲師生權益。
法案讓私校退場後財產歸公，卻准予專輔學校轉型、改制、改辦。吳清山認為，此舉恐為私校董事會「開後門」，讓退場無法善了，有些學校可能會鑽法律漏洞，不想充公、怕血本無歸，就改辦，得看教育部在執行上如何防範，但私校經營者各有來頭，有些是財團或有民意代表撐腰，屆時教育部能否擋住，很難講，24條算是立法漏洞、「為德不卒」。
陳振貴卻持不同看法，法案有嚴格把關機制並透過審議會審議，當初這些私校捐資興學為好意，大眾應正向看待，也許他們也想透過改制、改辦，造福社會，自己對這部法令仍是很有信心。