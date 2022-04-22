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狠夫殺妻伴屍16小時！法官不忍幼女「失去雙親」判免死

▲桃園地院今天（22日）依法判處吳男無期徒刑、褫奪公權終身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
▲桃園地院今天（22日）依法判處吳男無期徒刑、褫奪公權終身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-22 22:25:212022-04-22 22:28:15

桃園市一名吳姓男子（31歲），去年12月因懷疑謝姓妻子（29歲）外遇，竟徒手爆打妻子一頓，再以遮掩口鼻的方式，使其窒息死亡，事後還將屍體塞進垃圾桶中，伴屍逾16小時，才向警方自首。桃園地院合議庭審理後認為，吳男手段殘忍泯滅人性，理應受最嚴厲制裁，惟不忍吳男2名幼女同時失去雙親，因此判處無期徒刑，並褫奪公權終身，全案仍可上訴。

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據了解，吳男與謝女育有2名幼女，平時一家4口同住在桃園某公寓大樓。去年11月30日，吳男因懷疑妻子不忠，便趁妻子不注意時，偷看她的手機，不了此舉引發謝女不滿，雙方發生嚴重口角，過程中，吳男一時情緒失控，遂出手痛毆謝女，並將其掐死。檢方事後調查發現，吳男當時已殺紅了眼，不僅自己雙手因連續毆打妻子導致發腫，死者臉部也嚴重變形。

地院開庭時，吳男坦承自己先動手打人，但否認有殺人故意，並辯稱是妻子言語挑釁，自己才會失控動手，後來見對方還是用鼻音發出聲音，遂又蓋住其口鼻。吳男陳述時亦淚灑法庭，希望法院能考量他自首且無前科酌減其刑。

合議庭認為，吳男與妻子結婚5年，且育有2女，雖懷疑妻子有外遇，但妻子始終否認，且外遇並非罪大惡極，吳男不念舊情，依然對妻子痛下殺手，足以認定其手段殘忍泯滅人性，犯後還一再否認殺人故意，理應處以極刑，惟不願2名無辜子女自此失去雙親，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。（編輯：陳苾暐）

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