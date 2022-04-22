國務費更二審今辯結　馬永成：豈有子無罪母有罪道理？

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馬永成說，案情好像很複雜，其實一句話就能解釋清楚，「幕僚有沒有辦法控管、審核首長機密費怎麼用？」馬強調他無權審核准駁機密費要如何使用。馬說他讀大學時，陳鎮慧就已經在扁家工作，就因為陳鎮慧記帳很仔細，所以一路被帶到總統府，有時辦公室同仁奉命做事有支出，才會由他簽名，以證明確實有這筆支出，方便同仁拿回代墊款。馬認為，檢察官斷章取義，還將他人發票混淆，希望大家用特別費的相同標準來看待國務機要費。
林德訓表示，他和馬當年都是依會計處的作業規定去核銷，可以檢討作業流程，但不該說他們貪汙，他跟馬永成沒拿到1塊錢。
馬永成辯護律師表示，林德訓之前出庭時就說他覺得很感慨，爭執國務機要費有沒有特別費性質，如此荒謬，又不願面對歷史事實；國務機要費的前身可回顧到民國38年老蔣總統時代，當時編列名目叫機密費或特別費，到了民國52年則叫國務機要計畫，這是公款，經立法院通過的預算，怎可能給不具會計常識的陳鎮慧做「內部」核銷？陳鎮慧只是扁的私人帳房，從扁的律師事務所一路帶上來，扁家很信任她，她跟總統府一點關係也沒有，只是幫扁家記帳，並跟會計處提錢出來給扁使用並保管，另一頭則是要跟吳淑珍對帳。
律師表示，以前國務費依慣例運作很順，根本不用簽名，但扁執政後，審計部面對新政權還嚴苛抽查，因此總統府會計處建議變更動支方式，之後才要簽名，但扁仍循慣例使用。
公訴檢察官主張，扁提出21項支出，僅9項與外交有關，其餘項目則採擠牙膏方式提出，認為馬永成、林德訓等人犯罪事證明確，請法院依法量刑。