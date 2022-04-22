足球／美崙絕殺民族第7度封王　五權女足成軍7年摘首冠

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國男傳統強權花蓮美崙國中，以台灣東部原住民為主的攻擊型球隊；民族實驗國中，有部份是台灣新住民的聯合部隊，今在輔仁大學足球場國男組決賽點燃戰火，這場原住民進攻之子與新住民防守之盾的對決，備受矚目。
開賽後，雙方都有所表現，力守後防的民族偶爾也發動有威脅性的攻勢，美崙則是不斷發動各種套路的進攻，多次沒接應好被民族中途攔截，幾波射正也沒得手，0-0的僵局從上半場一直到正規時間踢完都沒有進球。
但沒想到比賽最後補時兩分鐘，美崙突然發動攻勢，嚴冠侑從右路禁區外高吊傳中，左路前進的張天駿竄到門前接應直接射門入網進球，民族搶攻無望而落敗，美崙就靠著這記絕殺球拿下暌違6年的冠軍。
被美崙教練陳春智認為是伏兵的張天駿賽後說：「進球，很開心！」
「兩邊的實力差不多，專注比賽，發揮出應有的水準，」民族實中總教練羅志安賽後說：「冠軍戰，就是看誰的把握度，掌握到就贏，輸球我沒有遺憾，為這些球員感到驕傲，他們開賽到結束都有執行了我的要求。」
「經過與黎明這一場，我們球員的抗壓度有進步。」陳春智表示，「我們有針對他們缺點來執行戰術，球員都有執行，但欠臨門一腳，他們抗壓度有進步，沒有攻不進就慌亂，最終在補時把握到致勝球。拿到冠軍，很高興！會持續努力（衛冕），明年這批二年級生會愈來愈好。」
五權國女足成軍7年奪首冠
國女冠軍戰，台中五權國中對上新北醒吾國中女足，明顯佔上風，掌握大半攻勢，開賽第16分鐘，由李泳珊打破僵局，為五權取得1-0領先。下半場，醒吾加強攻勢，雙方你來我往，第61分鐘，林思穎門前逮到機會抽射入網，五權2-0領先。補時階段，五權仍壓到前場搶攻，一次射門打中門楣，最終2-0奪冠。
「我們國二、國三球員少，國一就先發，年紀小，在成熟度和穩定性方面不足，」醒吾教練謝志君表示，「如果打順就能發揮，失誤就影響整體發揮，能夠拿到亞軍，還可以接受啦！她們明年會更好。」
「我們的目標就是冠軍，這是我們第三次對醒吾，前兩次都輸，這次更有贏球的渴望。」五權國中女足總教練鄭雅薰表示，「這是五權成軍7年以來第1個冠軍，感謝兩位助理教練的加入，給予訓練和分析上的協助，才能圓這個夢。」