立委相繼陪掃街 吳亞蓁透露：板橋重量級人士將公開力挺
民進黨新北市議員的初選進入最後倒數10天，板橋子弟的高雄立委賴瑞隆，及爭取桃園市長提名的立委鄭運鵬，今（22）日輪流陪同新北市板橋區的議員參選人吳亞蓁，進行車隊的掃街。
賴瑞隆說，他是板橋莒光國小、江翠國中畢業的在地人，雖然目前已定居在高雄，但父母都還住在板橋，希望自己的故鄉能有專業問政的議員，讓地方有更好的發展；而吳亞蓁跟他都是東吳政治系畢業，也都是政治幕僚出身，以過去的訓練及經驗，吳亞蓁絕對是好議員的人選。
鄭運鵬則指出，他和吳亞蓁曾在民進黨中央黨部共事，當時他是組織部主任，吳亞蓁則是婦女部副主任，經由工作上的互動，認為吳亞蓁的專業與熱忱，都是最好的人選；雖然吳亞蓁第一次參選，但從她不到一個月的選舉活動表現，可以看出未來她衝勁十足。
吳亞蓁比喻，這次初選如果是一場100公尺的比賽，當其他參選人都已跑30、40公尺，甚至有人已經到達終點，她才要開跑，她一定要比別人更努力，1天當3天用；一早6點送車、送完車就公園拜票或站橋頭路口、再來是市場或徒步，下午車隊或徒步，晚上座談會或車隊掃街，努力要讓板橋人看見自己。
繼各地的立委輪流助選後，吳亞蓁也透露，近期內也將有一位板橋重量級的人士公開表態力挺；至於這位重量級人士是誰？吳亞蓁表示，容她賣個關子，但很快就會揭曉。