林志玲跨海獻聲！升格人母做公益　為兒童朗讀故事

《媽媽寶寶》雜誌舉辦第三屆「為愛朗讀‧為你發聲」公益計劃，邀請明星與名人齊聚，為孩子們發聲講故事，獨家邀請幸福新手媽咪林志玲為公益獻聲！另外還有立法委員蔣萬安、林靜儀、王思佳、李詠孄、簡廷芮、夏如芝等人共同支持公益，齊為孩子們發聲！





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▲《媽媽寶寶》雜誌邀請林志玲、王思佳等名人共襄盛舉，一起為公益獻聲。（圖／《媽媽寶寶》雜誌提供）

《媽媽寶寶》雜誌今年特別與志玲姊姊慈善基金會合作，邀請到在日本的志玲姊姊，在照顧新生兒之餘特別抽空，線上為小朋友講故事，眾星行列還有王思佳、李詠孄、簡廷芮、夏如芝、同時也邀請企業代表「大地之愛、國泰產後護理之家」共同發聲支持為愛朗讀，陪著孩子一起閱聽這些可愛的故事，拉進更親密的親子關係。名人透過選書為小朋友推薦童書朗讀，用溫暖的聲音，陪伴孩子們走進童書的故事世界，與父母一起聆聽與分享。





▲王思佳獻聲做公益，為兒童朗讀故事書。（圖／《媽媽寶寶》雜誌提供）

全民公認的高EQ女神林志玲，總是待人親和有理，加上招牌微笑，讓她贏得「正能量女神」稱號。面對酸民批評、媒體狂追，林志玲也優雅以對，而這樣的人生智慧，如何養成？林志玲特別選讀《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，書中有45則針對自身修養與優雅養成的真誠提問、內在反思，跟隨她的文字一起體會成長中的考驗如何淬鍊心智，如何養成溫柔與堅毅兼具的內在，如何成就有著溫暖笑容，並總能傳達善良能量給眾人的自己。



