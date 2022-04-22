免費多元生理用品智慧取物機受好評 江怡臻盼捷運站也設
新北市政府推出「性別友善廁所標章」，市民廣場的性別友善廁所，裝有全國第一台免費多元生理用品的智慧取物機，受到很大的迴響；對此，新北市議員江怡臻今（22）日於議會質詢時，呼籲市府可多多設立性別友善廁所，並推動標章認證，讓新北市變得更加性別平權。
江怡臻指出，多元生理用品的智慧取物機受到很多好評，給予女性應急時可快速取得生理的用品，建議市府在各個公共的場所，例如公園、運動中心、圖書館等地設置，未來在捷運站也可以推動，打造月經平權的友善永續城市。
環保局長程大維表示，針對性別友善廁所的設置有開過專案會議，目前新北市共有14座，通過標章認證有3座，有6座正在申請標章，未來希望每區都會有性別友善廁所，將持續輔導取得標章認證；而目前最重要的是把現有廁所優化，性別友善廁所和免費生理用品智慧取物機，則是下個階段的主要目標。
捷運局長李政安說，會跟台北市捷運局共同研究設置生理用品的智慧取物機，也會推動在捷運站設置更多的性別友善廁所；江怡臻認為，曾要求捷運站普設男、女廁尿布台及哺乳室，這一點已經達成，未來希望新北更進一步為永續概念來服務，成為更好、更進步的城市。