徐凱希確診！發聲「愧疚致歉」：壓力真的很大

藝人徐凱希昨（22）日證實自己確診，由於她是《女人我最大》助理主持人，之前才剛錄製《天才衝衝衝》、《娛樂百分百》等節目，徐凱希在IG發聲直呼「對於工作夥伴感到非常抱歉，造成大家的麻煩了」，坦承自己壓力很大，對工作夥伴有滿滿的愧疚，不過目前身體無任何不適，會在居家隔離期間做好自我監控。
徐凱希確診後透過IG動態向外界發聲，先是感謝《女人我最大》立即快遞送來雞精，接著透露自己21日一發現快篩陽性就馬上取消所有工作，搭乘防疫計程車前往醫院進行PCR採檢，更直言當下壓力真的很大，對工作夥伴有滿滿的愧疚，「不好意思給你們造成麻煩了」。
隨後徐凱希也發文感謝大家的關心，表示自己收到「雪片般飛來的訊息」，透露目前「身體無任何不適，正在進行自主隔離中」，也再次對工作夥伴致歉，「造成大家的麻煩了，也讓你們擔心了」，徐凱希感慨沒有人是願意染疫的，現在就是配合政府的防疫政策，居家隔離並隨時自我監控狀況，「請大家要好好保重身體，讓我們一起挺過這一波嚴峻時期」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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