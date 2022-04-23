16歲女疑打疫苗亡！冰存百日無法入殮　母：冰到面目全非

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而今年2月7日，戶政事務所在沒有正式死亡證明的狀況下，將馮小妹直接除戶。而要相驗死因究竟是否為疫苗致死時，檢方竟向馮媽媽表示，不清楚要驗哪些項目，還要等衛福部及法醫研究所提供。
潘懷宗批評，家屬遭逢喪女之痛已經很難過，馮小妹過世後種種對家屬而言只能用苦不堪言形容，行政單位與司法單位互踢皮球，疫情爆發至今，對於疑似疫苗致死的個案都沒有完整的SOP。而想要向北市衛生局追究時卻發現承辦人員已經調職，家屬甚至還遭殯儀館追討4.8萬元的遺體存放費，直到事情被踢爆才重新計算寄存費用，並終於完成開立死亡證明書、驗屍的程序。
對此，北市衛生局表示，去年底逢疫情忙碌及人員異動，未能及時處理，已進行內部檢討及流程改善。針對本案，2月份已責成主管及承辦人專案處理，並蒐集及調閱各醫院相關病歷資料，現於4月初完成作業，全案函送社團法人國家生技醫療產業策進會審議。（編輯：倪浩軒）
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