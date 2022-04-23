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16歲女疑打疫苗亡！冰存百日無法入殮　母：冰到面目全非

▲台北市一位16歲馮姓少女，去年底過世，但因懷疑是疫苗致死，至今還無法下葬，讓家屬控訴遺體冰存百日已經「面目全非」。（圖／翻攝自新黨臉書）
▲台北市一位16歲馮姓少女，去年底過世，但因懷疑是疫苗致死，至今還無法下葬，讓家屬控訴遺體冰存百日已經「面目全非」。（圖／翻攝自新黨臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-23 08:02:06

台北市一位16歲馮姓少女，去年11月10日接種BNT疫苗後，疑似引發不良反應，12月30日過世。不過至今仍因死亡原因不明，領不到死亡證明，遺體無法下葬。讓家屬控訴宛如遭到二次傷害，且馮女遺體冰存太久，馮媽媽哭喊已經冰到「面目全非」、不成人形，讓馮媽媽非常痛心。

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新黨黨部昨（22）日協同家屬召開記者會踢爆這起事件，市議員潘懷宗表示，家屬懷疑馮小妹死因與疫苗有關，立刻線上申請預防接種受害救濟案，但市府卻長達3個月沒動作，而檢方又以死因不明為由，將遺體扣住不能火化也不能下葬，讓馮小妹在殯儀館被冰存超過一百天。

而今年2月7日，戶政事務所在沒有正式死亡證明的狀況下，將馮小妹直接除戶。而要相驗死因究竟是否為疫苗致死時，檢方竟向馮媽媽表示，不清楚要驗哪些項目，還要等衛福部及法醫研究所提供。

潘懷宗批評，家屬遭逢喪女之痛已經很難過，馮小妹過世後種種對家屬而言只能用苦不堪言形容，行政單位與司法單位互踢皮球，疫情爆發至今，對於疑似疫苗致死的個案都沒有完整的SOP。而想要向北市衛生局追究時卻發現承辦人員已經調職，家屬甚至還遭殯儀館追討4.8萬元的遺體存放費，直到事情被踢爆才重新計算寄存費用，並終於完成開立死亡證明書、驗屍的程序。

▲馮小妹家屬出面控訴。（圖／翻攝自新黨臉書）
▲馮小妹家屬出面控訴。（圖／翻攝自新黨臉書）
對此，北市衛生局表示，去年底逢疫情忙碌及人員異動，未能及時處理，已進行內部檢討及流程改善。針對本案，2月份已責成主管及承辦人專案處理，並蒐集及調閱各醫院相關病歷資料，現於4月初完成作業，全案函送社團法人國家生技醫療產業策進會審議。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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