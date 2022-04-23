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電子季底庫存調整雜音重　法人：估5月明朗前保守為宜

▲台股再創新高，而航運族群仍是撐盤要角，對此，就有男網友發文，表示玩航運股兩個月，就讓他爽賺年薪，貼文一出，也釣出神人列點精闢分析。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股再創新高，而航運族群仍是撐盤要角，對此，就有男網友發文，表示玩航運股兩個月，就讓他爽賺年薪，貼文一出，也釣出神人列點精闢分析。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-23 09:31:19

台股昨（22）日開低走低，電子股走勢並持續反應美國聯準會可能加速升息，以及第二季季底電子股庫存調整壓力的增溫，似持續探底，致使盤面資金輪動快速，終場下跌102.86點，收在17025.09點，收復萬七，成交值2717.64億元。法人提醒，現階段市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單排隊放緩的況狀，估要到5月初後才有望逐步明朗，建議在此前偏保守為宜、切忌躁進。

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針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受美國聯準會偏鷹言論影響，加上市場對於中國解封後的訂單下調擔憂明顯增溫，擔心砍單效應，因此電子股走勢仍相對承壓，且重要法說、產業展望等正面訊息並未有效提振市場的投資信心。

安聯投信台股團隊表示，中國封城雖被視為短期事件，但隨著雜音增多，市場對於5月可能出現的庫存調整壓力幅度等擔憂加重，讓電子股表現仍持續相對疲軟。就題材及布局方向上，安聯投信台股團隊表示，在電子股方面持續聚焦資料中心、車用以及工業用需求；而長期趨勢明確的 IP/ASIC（矽智財、特殊應用IC）、高速傳輸、ABF以及晶圓代工亦有望打破景氣週期循環的趨勢成長股。

在非電族群，安聯投信台股團隊表示，2022年內部傳產金融預估獲利出現分歧，金融預期維持衰退，但非金電的傳產獲利則轉為成長，主要是運輸的獲利上修。安聯投信台股團隊認為，隨著各國正開始面對高碳排轉型，長期這些高耗能的鋼鐵、水泥都將逐步走向供給縮減，但短期受政策面影響更大，近期因經濟影響，中國今年對碳達峰要求略有放鬆，建議宜關注此對獲利表現的影響。

安聯投信台股團隊表示，在各式逆風下，傳產金融關注持續成長、基期較低、受惠結構性產業變化、獲利持續上修中的產業及公司，並關注高殖利率概念股如水泥、鋼鐵、銀行股、隱形眼鏡、再生能源政策受惠族群等。

此外，安聯投信台股團隊也提醒，現階段市場修正壓力仍聚焦在晶圓代工上游訂單排隊放緩的況狀，預期相關訊息可能要到5月初後才有望逐步明朗；建議在此之前投資態度仍宜偏保守為宜、切忌躁進。


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