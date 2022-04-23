COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

沒去瑞士？蒲亭情婦現身莫斯科　外媒驚：好像整容了

▲盛傳是蒲亭情婦的卡巴耶娃（右），本週在莫斯科1場體操活動現身。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲盛傳是蒲亭情婦的卡巴耶娃（右），本週在莫斯科1場體操活動現身。（圖／翻攝自紐約郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-23 09:55:02

38歲前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），多年來一直被盛傳是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的情婦，還為他生下多個私生子女。俄烏戰爭開打後，有消息曾指她已前往瑞士避難，但本週她出席莫斯科1場體育盛事，打破人不在俄國的傳言，有外媒注意到卡巴耶娃的臉「有些變化」，懷疑她近期曾注射肉毒桿菌，進行皮膚填充物注射等微整形。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《紐約郵報》等外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，卡巴耶娃被傳已與孩子們前往瑞士一處小木屋躲藏，然而，本週她卻出現在莫斯科VTB體育館的體操排練活動，距離她上次公開現身（去年12月）已過了4個月。

俄國體操隊的教練西蘿緹娜（Ekaterina Sirotina）在IG上秀出她和卡巴耶娃的合照，只見卡巴耶娃身穿白色襯衫，外面罩了件深藍色的大針織短款開衫，下半身則是灰色牛仔褲，並搭配長條流蘇狀耳環。

報導並引述消息人士透露，卡巴耶娃在瑞士時，因俄羅斯入侵烏克蘭而面臨驅逐，她的朋友們懇求她回莫斯科說服蒲亭結束這場戰爭，但因蒲亭週邊的安全網相當嚴密，就連卡巴耶娃也未必能輕易見到蒲亭。

報導也引述俄國部分媒體，聲稱卡巴耶娃變得「更加漂亮」，還說卡巴耶娃是俄羅斯最神秘的女性之一，很少在公共場合現身。

▲俄羅斯總統普丁的緋聞情人卡巴耶娃，據傳在莫斯科的醫院，產下一對雙胞胎。（圖／翻攝網路）
▲卡巴耶娃與俄國總統蒲亭關係曖昧。（圖／翻攝網路）

瓦匠之女「帶球」嫁皇室！怒甩媽寶王子　再婚擁快意人生

驚悚！俄女左腳遭火車門夾住拖行　路人營救畫面曝光

蒲亭長女被禁足？揪男伴出國遭擋　消息：她不打算回俄國

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
51.04%48.96%
2022-04-21-2022-04-28
民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

民眾黨確定由賴香伶披掛上陣，對於她過去的經歷，您認為哪階段表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀