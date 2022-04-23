沒去瑞士？蒲亭情婦現身莫斯科　外媒驚：好像整容了

38歲前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva），多年來一直被盛傳是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的情婦，還為他生下多個私生子女。俄烏戰爭開打後，有消息曾指她已前往瑞士避難，但本週她出席莫斯科1場體育盛事，打破人不在俄國的傳言，有外媒注意到卡巴耶娃的臉「有些變化」，懷疑她近期曾注射肉毒桿菌，進行皮膚填充物注射等微整形。
綜合《紐約郵報》等外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，卡巴耶娃被傳已與孩子們前往瑞士一處小木屋躲藏，然而，本週她卻出現在莫斯科VTB體育館的體操排練活動，距離她上次公開現身（去年12月）已過了4個月。
俄國體操隊的教練西蘿緹娜（Ekaterina Sirotina）在IG上秀出她和卡巴耶娃的合照，只見卡巴耶娃身穿白色襯衫，外面罩了件深藍色的大針織短款開衫，下半身則是灰色牛仔褲，並搭配長條流蘇狀耳環。
報導並引述消息人士透露，卡巴耶娃在瑞士時，因俄羅斯入侵烏克蘭而面臨驅逐，她的朋友們懇求她回莫斯科說服蒲亭結束這場戰爭，但因蒲亭週邊的安全網相當嚴密，就連卡巴耶娃也未必能輕易見到蒲亭。
報導也引述俄國部分媒體，聲稱卡巴耶娃變得「更加漂亮」，還說卡巴耶娃是俄羅斯最神秘的女性之一，很少在公共場合現身。