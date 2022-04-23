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7-11思樂冰停賣！悲劇二連發　網哭：全家「酷繽沙已死」

▲7-ELEVEN最具代表性的產品「思樂冰」走入歷史，台灣人的兒時回憶又少了一樣。（圖／取自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）
▲7-ELEVEN最具代表性的產品「思樂冰」走入歷史，台灣人的兒時回憶又少了一樣。（圖／取自粉專「高雄點 Kaohsiung.」）

記者黃韻文/綜合報導

2022-04-23 10:16:332022-04-23 10:31:03

對六七年級生來說，酷熱的夏天買一杯7-11思樂冰最消暑，隨著時代更迭，各式冰品崛起，思樂冰不再流行，去年全台僅剩少數小七門市販售，而今年夏天裡，全台民眾是真的喝不到了。7-ELEVEN也證實，後續會改推更多元的冰品及現調飲品，但對台灣民眾來說，思樂冰是永遠無法替代的兒時回憶。

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邁入初夏，中央氣象局指出，今（23）起10天高溫飆破30度，又到了7-ELEVEN該開賣思樂冰的季節，但部落客「柯基犬のCoffee Time」日前在粉專發文：「再見了思樂冰，因為原料因素，全台7-11思樂冰機台都已經在這幾天撤掉了，我好難過。」停賣消息立刻引發網路高度關注。

▲部落客分享，由於進不到原物料，原先已碩果僅存的思樂冰機台「壞一台就是少一台」。（圖／取自「柯基犬のCoffee Time」）
▲部落客分享，由於進不到原物料，原先已碩果僅存的思樂冰機台「壞一台就是少一台」。（圖／取自「柯基犬のCoffee Time」）
「柯基犬のCoffee Time」提到，原先全台只剩幾家7-ELEVEN有賣思樂冰，「這次是真的都沒有了」，因為機台故障就沒零件可換，服役的機台「壞一台就是少一台」，由於進不到原物料，思樂冰在今年夏天正式走入歷史。7-ELEVEN並未正面回應停賣說法，僅表示「針對該產品將進行結構調整，後續將持續推出更多元冰品及現調飲品滿足消費者需求。」在7-ELEVEN電子地圖系統上，也已拿掉思樂冰的搜尋選項。

思樂冰是7-ELEVEN最具代表性的產品之一，更是許多台灣人的童年回憶裡，重要的一塊拼圖，停賣消息傳出後，網友紛紛哀悼：「再怎麼樣的新品都不及兒時回憶的思樂冰」、「童年回憶漸漸消失，有點難受」、「以前重量杯跟思樂冰是我夏天最好的同伴」、「可樂思樂冰喝起來比單純可樂爽」。

網友們難過的不只這件事，被喻於「平價星冰樂」的全家酷繽沙，近日也在社群掀起軒然大波，起因是網友發現原先中間採挖空設計，結帳後會拿到咖啡機注入咖啡或鮮奶的經典口味酷繽沙，新改版變成直接喝或是微波加熱，喝過的網友直言：「酷繽沙已死」，還呼籲其他人喝之前要做好心理準備。

同樣覺得改版失敗的網友也表示，杯子上標記兩種喝法，一是直接喝，有喝冰沙的顆粒感，二是微波加熱，會有泥狀的綿綿口感。但該網友接著提到：「從冷凍庫拿出來，整杯硬梆梆，是要怎麼喝？」最後只能用微波的方式，結果就像一灘軟泥，沒有冰沙的口感。

▲經典酷繽沙改版後直接分為牛奶／拿鐵，網友認為改成底層白色的奶粉製品後，無法和注入新鮮牛奶的口感相比。（圖／取自批踢踢）
▲經典黑炫酷繽沙改版後直接分為牛奶／拿鐵，網友認為改成底層白色的奶粉製品後，無法和注入新鮮牛奶的口感相比。（圖／取自批踢踢）
雖然有網友緩頰，認為改成直接微波也滿方便的，可以囤幾杯在家裡冷凍庫，隨時要喝就有。但多數人都哭哭道別：「最後的疼愛是手放開」、「以前加牛奶真的超好喝」、「就是要現加咖啡才好喝呀」、「再見了窮人星冰樂」、「我們懷念他」。

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