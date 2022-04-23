7-11思樂冰停賣！悲劇二連發　網哭：全家「酷繽沙已死」

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「柯基犬のCoffee Time」提到，原先全台只剩幾家7-ELEVEN有賣思樂冰，「這次是真的都沒有了」，因為機台故障就沒零件可換，服役的機台「壞一台就是少一台」，由於進不到原物料，思樂冰在今年夏天正式走入歷史。7-ELEVEN並未正面回應停賣說法，僅表示「針對該產品將進行結構調整，後續將持續推出更多元冰品及現調飲品滿足消費者需求。」在7-ELEVEN電子地圖系統上，也已拿掉思樂冰的搜尋選項。
思樂冰是7-ELEVEN最具代表性的產品之一，更是許多台灣人的童年回憶裡，重要的一塊拼圖，停賣消息傳出後，網友紛紛哀悼：「再怎麼樣的新品都不及兒時回憶的思樂冰」、「童年回憶漸漸消失，有點難受」、「以前重量杯跟思樂冰是我夏天最好的同伴」、「可樂思樂冰喝起來比單純可樂爽」。
網友們難過的不只這件事，被喻於「平價星冰樂」的全家酷繽沙，近日也在社群掀起軒然大波，起因是網友發現原先中間採挖空設計，結帳後會拿到咖啡機注入咖啡或鮮奶的經典口味酷繽沙，新改版變成直接喝或是微波加熱，喝過的網友直言：「酷繽沙已死」，還呼籲其他人喝之前要做好心理準備。
同樣覺得改版失敗的網友也表示，杯子上標記兩種喝法，一是直接喝，有喝冰沙的顆粒感，二是微波加熱，會有泥狀的綿綿口感。但該網友接著提到：「從冷凍庫拿出來，整杯硬梆梆，是要怎麼喝？」最後只能用微波的方式，結果就像一灘軟泥，沒有冰沙的口感。
雖然有網友緩頰，認為改成直接微波也滿方便的，可以囤幾杯在家裡冷凍庫，隨時要喝就有。但多數人都哭哭道別：「最後的疼愛是手放開」、「以前加牛奶真的超好喝」、「就是要現加咖啡才好喝呀」、「再見了窮人星冰樂」、「我們懷念他」。