小無尾熊膽超大！入新環境「不看眼色」狂嗑飯：就餓啦
無尾熊「Grace」的寶寶即將滿一歲囉！在保育員們的細心照料下，每天都充滿活力地健康成長中，近期保育員嘗試讓無尾熊Grace的寶寶跟其他無尾熊家族成員互動，藉由彼此的互相熟悉與認識，希望讓寶寶在一歲獨立後，能順利加入群體和大家一起展開新生活。
人工哺育的無尾熊寶寶體重目前正穩定增長中，生長曲線斜率和參考文獻吻合，近期健檢後的結果亦呈現健康狀態，讓照養團隊總算可以稍微放下心中的大石。隨著無尾熊寶寶長大，活動力逐漸增加，也需要更大的活動空間，因此保育員前陣子替牠搬遷至較大的新家居住。另外，為了讓牠盡早熟悉與其他無尾熊相處的生活模式，保育員每天都會花費半小時以上的時間，帶牠去熟悉無尾熊館中的其他母熊，藉由互動及熟悉彼此身上氣味，希望讓牠日後適應群體生活更為順利。
根據保育員觀察，每當將人工哺育的無尾熊寶寶帶至活動場與其他母熊見面時，牠總是毫不猶豫地走向食物，津津有味的吃起桉樹葉或自顧自的找了一個舒適的位置便坐下來休息完全不會膽怯，其他年齡較長的母熊也似乎不在意牠直率的舉動，只在一旁靜靜地看著，對於這位新加入的成員十分友善。
許多民眾都在動物園的粉絲專頁留言，希望能盡早見到可愛的無尾熊寶寶，不過成長之事可急不得，還請大家多多體諒保育員的用心良苦，一起祝福無尾熊寶寶能順利展開獨立生活並與其他家族成員相處融洽。（編輯：李惠婷）