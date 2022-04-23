華視連續嚴重缺失　國民黨批NCC沒作為

近日華視新聞台大出紕漏，一連串跑馬燈誤植，不但造成民眾恐慌，還引起國安單位重視，顯見華視管理結構及流程有嚴重缺失，中國國民黨文傳會副主委林家興表示，華視公然製造民眾恐慌、影響國安甚鉅，絕非一句「作業疏失」卸責就能了事。華視接連內控出包，先前就被質疑結構不健全為何還能入主52台，如今陸續爆出嚴重缺失，卻尚未看到NCC有相對應作為，民間更質疑是否有雙重標準，又有誰能給台灣閱聽人一個機會享有乾淨公正的媒體環境？
林家興指出，華視除了在20日晨間跑馬燈誤植攸關戰爭的「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火及施放爆裂物」等錯誤訊息，更二度發布「巴士海峽發現石油」、「台北凌晨下起拳頭大冰雹」等錯誤資訊，儘管事後發出澄清指為誤報，但依據《災害防救法》第41條第3項：「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」此類新聞誤植引起民眾恐慌，甚至影響未來臨戰時期資訊傳播與打擊社會信任，內政部及NCC作為監督的職責機關，理應出面說明，切勿消極以對、逃避責任。
林家興痛批，公視上個月才爆發誤刪資料庫的「史詩級」離譜錯誤，如今隸屬公廣集團的華視再出包，陳郁秀雖辭去公視董事長卻仍為公廣集團董事、佔據高位，竟還敢發內部信函檢討公廣團隊，何曾檢討過自己？而陳雅琳雖辭去華視代總經理，卻仍是台長兼主播、主持，一人身兼多職，非但沒有好好整頓華視，還遭指控藉由華視標到僑委會1,000多萬元媒體採購案採訪執政黨大使，遭疑行為不當，究竟是做宣傳還是做新聞？且新聞台出狀況當下，陳雅琳人還在歐美等地採訪，華視是否淪為「家裡沒大人」？而今日華視乃至於公廣集團接連犯下如此嚴重的錯誤，凸顯華視的體質結構與公廣集團的治理問題已經是病入膏夯，高層難辭其咎！
林家興呼籲，媒體不僅是作為民意的溝通與傳播平台，更應落實媒體的第四權，達到監督政府、推廣公共利益的職責，華視及公廣集團更應有此體認。NCC雖接獲民眾檢舉，初步判斷華視營運、內控流程有問題，華視可能將面臨最高兩百萬元罰鍰，卻就連執政黨立委都直言最終仍是納稅人買單，NCC主委陳耀祥曾言：「給公廣集團一個機會」，請問誰給台灣民眾機會？NCC應該盡快拿出具體作為，維護媒體公正與閱聽人權益。