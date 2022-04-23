錯過對戰具俊曄！DJ藍星蕾扮暗黑女上司 邀粉絲開檢討會
馬來西亞DJ藍星蕾身材火辣，2016年代表新加坡獲得亞洲百大女DJ，近年則活躍於台灣電視圈，也曾穿比基尼現身平交道揮手，被網友封為「平交道巨胸妹」。藍星蕾近日現身辦公室扮成暗黑女上司，別出心裁的OL套裝和胸前惹火的事業線都吸人眼球，瞬間引發粉絲暴動。
藍星蕾略施脂粉，放下浪漫的波浪捲長髮，身穿一套全黑緊身皮衣套裝亮相，僅管外圍搭一件西裝外套，低胸的設計仍藏不住飽滿上圍，還不時彎腰展露深溝、心機秀出香肩，放在桌上的白皙腿根也相當吸睛，而站在白板前的藍星蕾，手拿報告直呼：「開會嚕。」彷彿性感女上司就在眼前。
事實上，藍星蕾在DJ界頗具聲量，她前陣子原本要在夜店「WAVE CLUB TAIPEI」演出，對上大S的老公具俊曄，可惜當時夜店「Ai Nightclub」傳出有確診者足跡而決定延期，讓期待2大DJ對戰的粉絲們相當失望。
※【NOWnews 今日新聞
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