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上海疫情回升至2萬例大關！5區增幅大　涉社區工地群聚

▲上海的新冠疫情一度略有好轉，但23日公布的前一日新增本土病例數又重回2萬大關，顯示疫情防控仍然嚴峻複雜。（圖／美聯社／達志影像）
▲上海的新冠疫情一度略有好轉，但23日公布的前一日新增本土病例數又重回2萬大關，顯示疫情防控仍然嚴峻複雜。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-23 11:40:25

上海的新冠肺炎疫情，本週一度好轉，單日新增感染人數連續5天呈現下跌，後面3日更低於2萬例。不料，上海市衛健委今（23日）上午通報22日的染疫人數，又彈升至2萬3370例，比前一天多出逾5700例。

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綜合中媒報導，中國國家衞健委23日通報，全國前一天新增2萬4326例本土新冠，包括2971例確診和2萬1355例無症狀感染，其中光上海市就新增2萬3370起本土病例，包含2736例本土確診和2萬634例本土無症狀感染，另外又多了12人染疫身亡。

人在上海指導防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭週五表示，上海社會面清零攻堅行動取得重要階段性成果，但新增感染者總量仍居高位，正處於「爬坡過坎、不進則退」的關鍵時期，要求鞏固擴大攻堅成效，盡早實現社會面清零的目標。

▲中國國務院副總理孫春蘭6日指示，疫情期間各醫療機構「絕不能以任何藉口，將患者一拒了之」。資料照。（圖／翻攝自中國人大網）
▲中國國務院副總理孫春蘭親赴上海指揮抗疫工作。資料照。（圖／翻攝自中國人大網）
孫春蘭並要求，須嚴防大型企業、建築工地、集貿市場、養老院等發生聚集性疫情，對物流、外賣等重點流動人群嚴格閉環管理，保障復工復產和城市核心功能的正常運行。

根據中媒《澎湃新聞》指出，從近階段疫情數據可以看到，22日增加幅度較大的區，依序是浦東新區（較前日增加約3000例）、松江區（較前日增加約2000例）、寶山區（較前日增加約1000例）、黃浦區（較前日增加約800例）和楊浦區（較前日增加約800例）。

上海市市衛健委一級巡視員吳乾渝23日在記者會上表示，這波新增疫情，主要與近期社區（特別是老舊小區共用衛生間和廚房等現象普遍存在）、建設工地、企業等聚集性疫情有關，形容目前上海的疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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