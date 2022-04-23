上海疫情回升至2萬例大關！5區增幅大　涉社區工地群聚

我是廣告 請繼續往下閱讀
人在上海指導防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭週五表示，上海社會面清零攻堅行動取得重要階段性成果，但新增感染者總量仍居高位，正處於「爬坡過坎、不進則退」的關鍵時期，要求鞏固擴大攻堅成效，盡早實現社會面清零的目標。
孫春蘭並要求，須嚴防大型企業、建築工地、集貿市場、養老院等發生聚集性疫情，對物流、外賣等重點流動人群嚴格閉環管理，保障復工復產和城市核心功能的正常運行。
根據中媒《澎湃新聞》指出，從近階段疫情數據可以看到，22日增加幅度較大的區，依序是浦東新區（較前日增加約3000例）、松江區（較前日增加約2000例）、寶山區（較前日增加約1000例）、黃浦區（較前日增加約800例）和楊浦區（較前日增加約800例）。
上海市市衛健委一級巡視員吳乾渝23日在記者會上表示，這波新增疫情，主要與近期社區（特別是老舊小區共用衛生間和廚房等現象普遍存在）、建設工地、企業等聚集性疫情有關，形容目前上海的疫情形勢依然嚴峻複雜，新增陽性感染者總量基數大、仍處於高位波動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。