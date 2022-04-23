NBA／CP3第四節站出來 太陽扳倒鵜鶘系列賽2比1
太陽前役傷了主將Devin Booker今(23)日季後賽首輪第3戰作客出戰鵜鶘，靠著狀元中鋒Deandre Ayton砍進生涯季後賽新高28分，和主控Chris Paul並列全隊最高，且後者第四節獨攬19分，率西區頭號種子以114:111拿下比賽，系列賽2比1領先。
系列賽首戰太陽先以110:99拔得頭籌，但次戰Booker在第三節尾聲因傷退場，頓失火力的太陽最終以114:125不敵鵜鶘，鵜鶘主將Brandon Ingram該役繳出37分準大三元，系列賽戰成1比1平手，更慘地是Booker還因右腿傷勢恐怕要缺席G3和G4。
少了主力得分手的太陽今天沒能守住上半場11分領先，在第三節打完被鵜鶘追到只差2分，不過薑還是老的辣，前三節只拿9分的Paul第四節狂飆19分，再加上Ayton鞏固禁區、全場抓下17個籃板，儘管鵜鶘後衛CJ McCollum砍進壓哨三分球也太為時已晚。
Paul全場攻下28分，外帶14助攻4籃板且0失誤，生涯第51場季後賽助攻上雙，超越Jason Kidd名列歷史第4，Ayton同樣繳出28分，外帶17籃板幾乎包辦全隊一半。
鵜鶘火力只集中在2人身上，Ingram攻下最高34分，另添7籃板2助攻，McCollum挹注30分4籃板7助攻，全隊4人上雙，其餘2人都只各拿12分。