Touch Taiwan展27日登場　聚焦6主題、新設元宇宙主題館

電子製造產業盛會2022 Touch Taiwan系列展將在4月27日於台北南港展覽館一館4樓L區光廊盛大展出。今年主打「the Future 跨域整合．顯示未來」，集結320家國內外廠商，使用933個攤位，較去年成長17%，是國內上半年度規模最大、最具指標性之國際電子製造產業盛會，聚焦六大主題：智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排，展出智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務，期望打造虛實整合的國際級跨產業交流平台。

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Touch Taiwan 系列展開幕典禮將於27日上午10:00舉行，屆時將邀請到總統蔡英文、經濟部長王美花、科技部長吳政忠等貴賓蒞臨，並由TDUA理事長暨友達光電總經理暨營運長柯富仁領軍與企業先進一同揭開展會序幕，典禮中將頒發「顯示器元件產品技術獎」及「智慧顯示應用大賞」，鼓勵業者跨足產業、單位及領域三個面向進行創新，提升台灣顯示科技產業的國際競爭力。

今年Touch Taiwan系列展主打「the Future 跨域整合．顯示未來」，集結320家國內外廠商，使用933個攤位，較去年成長17%，是國內上半年度規模最大、最具指標性之國際電子製造產業盛會，聚焦六大主題：智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排，展出智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務，搭配4月27日-5月3日登場的線上展覽館，期望打造虛實整合的國際級跨產業交流平台。

今年「智慧顯示專區」包含面板雙虎－友達光電、群創光電，以及元太科技、康寧、默克、GIS、明基材料、誠美材料、KLA等指標廠商大秀技術與場域應用；「智慧製造專區」由盟立、攝陽、由田、台達、甲電、氣立、台灣三豐、皮托、東遠、東佑達等知名企業，展示智慧製造設備及數位轉型解決方案。

新成立「元宇宙主題館」邀請到技嘉、佐臻、智崴、方塊磚、鈺立微等，供買主「眼」見為憑，找尋合作新契機；「Micro & Mini LED專區」將有富采控股、錼創科技、漢民科技、達運精密、達興材料、聚積、東捷、錸寶、晶彩、Toray Engineering、Kulicke & Soffa以及ASM Pacific，首度參展的有斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia。