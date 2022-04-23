Touch Taiwan展27日登場　聚焦6主題、新設元宇宙主題館

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今年Touch Taiwan系列展主打「the Future 跨域整合．顯示未來」，集結320家國內外廠商，使用933個攤位，較去年成長17%，是國內上半年度規模最大、最具指標性之國際電子製造產業盛會，聚焦六大主題：智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料及淨零碳排，展出智慧顯示創新技術、多元化應用、解決方案及互動式體驗服務，搭配4月27日-5月3日登場的線上展覽館，期望打造虛實整合的國際級跨產業交流平台。
今年「智慧顯示專區」包含面板雙虎－友達光電、群創光電，以及元太科技、康寧、默克、GIS、明基材料、誠美材料、KLA等指標廠商大秀技術與場域應用；「智慧製造專區」由盟立、攝陽、由田、台達、甲電、氣立、台灣三豐、皮托、東遠、東佑達等知名企業，展示智慧製造設備及數位轉型解決方案。
新成立「元宇宙主題館」邀請到技嘉、佐臻、智崴、方塊磚、鈺立微等，供買主「眼」見為憑，找尋合作新契機；「Micro & Mini LED專區」將有富采控股、錼創科技、漢民科技、達運精密、達興材料、聚積、東捷、錸寶、晶彩、Toray Engineering、Kulicke & Soffa以及ASM Pacific，首度參展的有斯託克精密、Coherent、PORO TECH及法國新創公司Aledia。
「先進設備主題專區」集結志聖、均豪、均華、迅得、優貝克、大量科技、帆宣、亞智、倍福等業界領導廠商，共同展現台灣在半導體與顯示器產業的強大競爭力；「化合物半導體供應鏈館」包含閎康、創技、穩晟、惠特、杜益、信越、鼎洲、思發、歐文、新磊、宏浩、亞泰半導體等共同展出；「新創主題專區」以南港IC育成中心與新北創力坊為兩大看點，邀請近20家廠商至現場進行交流；「淨零碳排主題專區」由面板雙虎－友達光電及群創光電攜手顯示供應鏈推動永續發展與綠色製造，使今年的展會精采可期。